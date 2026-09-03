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致癌油風暴...泰山總經理蔡國樑羈押中 驚傳戒護送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯致癌油案引起軒然大波，台中地檢署火速在47天內偵結，8月18日依違反食品安全衛生管理法起訴中聯、福壽、福懋，及泰山等19名被告；其中泰山現任總經理蔡國樑仍在看守所羈押中，他上月底傳出身體狀況，聲請戒護就醫，台中地院為保障其健康權，裁定准許。

蔡國樑聲請指出，他經醫師診治後，認為有護送醫療機構醫治必要，由台中看守所安排於8月28日至台中監獄附設培德醫院就醫，後續等台中地院裁准，依醫囑辦理戒護外醫事。

台中地院審酌，蔡國樑因違反食品安全衛生管理法，檢方起訴、移審後，法院8月18日裁定他羈押3月，蔡經醫師診斷後認有回診必要，有相關轉診單可憑，為保障他在羈押期間的健康權益，認為有事實足認蔡有護送至醫療機構醫治必要，裁定准許。

中檢8月18日偵結，起訴中聯、福壽、福懋，及泰山等4家公司法人，以及15名自然人，共19名被告，其中中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑等4人聲押獲准，移審台中地院後繼續羈押。

中檢指出，7月、8月四波搜索，動員10多名檢察官密集訊問被告、證人70多人次，查出中聯主管等明知巴西進口特定船批的黃豆原料熱損粒比例偏高，增加製程產生苯駢芘風險，仍枉顧食安將黃豆熱損粒進料管制標準從0.5％放寬至5％，今年5月半成品脫膠油苯駢芘異常仍遲至6月30日才通報。

檢方統計，中聯產出7批共8478.88公噸的沙拉油苯駢芘超標，仍交付福壽、福懋及泰山販售，3公司主管5、6月得知油品出問題，還繼續賣給下游食品廠、餐飲業者，偵結依違反食安法未主動停止販賣、回收、通報且情節重大罪嫌，及同法販賣含有害人體健康物質食品罪嫌，求處最重7年徒刑。

泰山總經理蔡國樑違反食安法遭羈押中，傳出他因身體狀況戒護就醫。聯合報系資料照
泰山總經理蔡國樑違反食安法遭羈押中，傳出他因身體狀況戒護就醫。聯合報系資料照

泰山 總經理 風暴 福懋

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