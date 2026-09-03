洗碗方式起口角...汐止白雲寺僧侶推人撞頭致死 二審仍判10年刑

新北市汐止區著名的古剎白雲寺法名「成緣」的僧侶陳維民因廚房清潔、洗碗方式等問題，與法名「悟雲」的僧侶王銀鏡口角，他憤而出手推人害王兩度倒地、後腦重創不治。一審國民法官庭依傷害致死罪判刑10年，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

陳維民、王銀鏡均在白雲寺掛單修行，平日共同負責寺內膳食與清潔，2024年4月9日清晨6時許，兩人在廚房因環境清理、洗碗方式不同等問題爆發口角。

陳維民先是出手推倒王，見王掙扎爬起後，他仍怒氣未消，再度衝上前撲倒對方，王因重心不穩向後重摔，後腦勺猛烈撞擊地面，當場出現短暫意識喪失。

雖然王一度清醒用餐，但返回臥室休息後狀況急轉直下，同日上午11時許，其他僧侶發現王昏迷不醒，緊急送內湖三軍總醫院救治，不幸仍因頭部外傷、顱腦損傷，同月17日下午4時47分宣告不治。

一審士林地院國民法官法庭檢視相關病歷及相驗報告，認為陳維民基於傷害故意推倒王致死亡，依刑法傷害致人於死罪判刑10年。案經上訴，高院今上午宣判，維持一審判決。