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新北議員邱烽堯與父圖利建商8222萬 二審仍判10年、3年半徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨籍新北議員邱烽堯及父親、前中和市長邱垂益被控涉中和安樂市場開發弊案，一審依貪汙治罪條例圖利罪判邱烽堯3年6月徒刑、邱垂益判10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，邱烽堯仍判刑3年6月、邱垂益10年，可上訴。

本案源於前中和市長邱垂益與長子邱烽堯，利用中和安樂市場開發案，賤價將土地賣給建商黃越勝，同時自己再與時任中和市民代表會主席呂禮旺、副主席馬兆玲分別出資入股。

2007年間，經營美聯建設的黃越勝有意推動安樂公有市場土地整合開發，與邱垂益聯手，透過標售市場公有土地，擴大美聯所能開發基地的範圍，邱垂益再以入股方式獲益。

為求順利推動，邱垂益還找來熟悉土地開發的建商親戚邱献樹（已歿，不起訴）、時任中和市代表會主席呂禮旺與副主席馬兆玲入股，由邱献樹出任人頭建設公司「美聯開發公司」董事長，邱烽堯擔任副總經理，合作開發。

接著，邱垂益利用擔任中和市長職務之便，藉口籌措財源解決財務困窘、土地現況使用效率過低，將出售公有土地案送到中和市代會審議，並迅速通過。

一審新北地方法院計算，本案市有地共318.19坪，依每坪79萬3600元計算，市有地價值為2億5251萬5584元，扣除得標成本，被告等人的不法所得共計8222萬6695元。

一審除依圖利等罪判邱垂益、邱烽堯各10年和3年6月徒刑，黃、呂、馬各3年、2年6月、5年6月徒刑。案經上訴，高院今撤銷黃之量刑，改判2年11月，褫奪公權3年，並沒收美聯公司2222萬餘元，其餘上訴駁回，仍判處邱垂益10年、邱烽堯3年6月、呂2年6月、馬5年6月徒刑。

國民黨新北市議員邱烽堯。聯合報系資料照
國民黨新北市議員邱烽堯。聯合報系資料照

前中和市長邱垂益（右）、其子新北市議員邱烽堯（左），利用中和安樂市場開發案圖利建商。聯合報系資料照
前中和市長邱垂益（右）、其子新北市議員邱烽堯（左），利用中和安樂市場開發案圖利建商。聯合報系資料照

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