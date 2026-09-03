涉內線交易　力麗集團總裁郭銓慶遭起訴

力麗集團總裁郭銓慶涉嫌2度利用自己或親友帳戶在重大訊息發布前買股套利。台北地檢署今天依違反證交法起訴郭銓慶等5人。由於5人在偵查中自白犯行、繳回犯罪所得，檢察官請法院減輕其刑。

檢方調查，郭銓慶為力麗集團總裁、力麒建設公司前董事長。力麒建設於民國110年10月27日發布2個重大訊息，將處分2筆土地，預計利益分別為新台幣2億4200萬元、4400萬元。

檢方指出，郭銓慶在知悉重大訊息後，透過自己及孫子、孫女、外孫等人的帳戶買進力麒建設股票，擬制性獲利4萬9100元。

另外，宏易創新國際公司於113年9月20日發布重大訊息，公告公司董事會決議113年私募普通股定價相關事宜，將私募2萬張公司股票，預計募集金額1億5200萬元。擬由力麗集團或曾任旗下公司的自然人參與招募。

檢方查出，郭銓慶及裴姓秘書、力麗集團旗下公司巨綱公司林姓總經理的沈姓配偶、本私募案李姓應募人、楊姓應募人，在獲悉重大訊息後，於限制交易期間買賣宏易公司股票，分別獲利或擬制性獲利7810元至234萬6040元不等金額。

台北地檢署今天依違反證券交易法內線交易罪起訴郭銓慶等5人。檢察官審酌郭銓慶等5人在偵查中均自白犯行、自動繳回犯罪所得，請法院依證交法規定減輕其刑。