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影／棋牌社藏賭場9女荷官OL打扮 20歲男大生、70歲阿伯都栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方調查發現賭場雇9名女荷官以白襯衫、短裙的OL裝扮吸客，賭客以籌碼玩「德州撲克」等賭局再兌現金，前晚持搜索票衝入，當場查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資，其中賭客有20歲男大生和70歲阿伯。

鳳山警分局日前接獲民眾檢舉，指稱五甲二路某「棋牌社」疑經營賭場，警方獲報暗中蒐證，發現賭場內雇用年約20到24歲的女荷官身穿白襯衫、短裙發牌吸客，賭客以現金兌換籌碼後，進行「妞妞」、「德州撲克」等賭局，結束後再將籌碼以1:1方式兌換現金。

警方蒐證屬實後，前天深夜10時許由偵查隊、督察組及南成派出所員警持搜索票衝入現場，男女賭客正下注玩得盡興，見警方大批人馬當場傻眼，各賭桌上散落大把千元鈔。

警方控制現場清點，共查獲張姓（29歲）、詹姓（24歲）負責人及員工等13人，以及10男6女賭客，其中有20歲男大生和70歲阿伯，並查扣43萬2700元賭資、撲克牌、骰子、籌碼等物。

警訊後依賭博罪嫌將張男等13人移送高雄地檢署偵辦；另26名賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方前晚查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資。記者石秀華／翻攝
高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方前晚查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資。記者石秀華／翻攝

高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方前晚查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資。記者石秀華／翻攝
高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方前晚查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資。記者石秀華／翻攝

高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方前晚查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資。記者石秀華／翻攝
高市五甲二路某「棋牌社」暗中經營賭場，警方前晚查獲16名賭客、13名員工及43萬餘元賭資。記者石秀華／翻攝

賭場 德州撲克 籌碼

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