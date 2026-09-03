家暴兒硬闖家門要飯「母給1千嫌少」母嚇報警 法官依違反保護令判罰9萬

鄭姓男子因對母親有家暴行為，法官核發民事通常保護令限令他不得對母親有身體或精神上不法侵害、騷擾行為，鄭男今年2月又到母親住處不斷敲門喊「我要進去吃飯」，母給1千元他不妙少硬要闖入，母受驚嚇只好報警。法官依違反保護令罪判他3月徒刑，易科罰金得9萬元。

基隆地院判決書指出，鄭男之前就已有多次家庭暴力被通報紀錄，從107年到114年有6次，因對其母親有家庭暴力行為，經法院在去年4月29日核發民事通常保護令，限令他不得對母親實施身體或精神上不法侵害的行為、騷擾的聯絡行為等。今年2月6日晚間他接連二次到母親住處索討金錢及食物方式騷擾，瑞芳警分局依違反保護令將他送辦，並經檢方起訴。

鄭母指出，鄭男當晚在門外不斷敲門，還喊她名字，她嚇一跳但對他說「你又回來幹嘛？」他回答「你有沒有煮飯？我要進去吃飯。」鄭母明確告知她沒有煮飯都吃外面，她馬上打電話她先生，先生說叫她拿1千元給他叫他走開。

鄭母表示，她就拿1千元給他，但他說1千元不夠，且想要推門闖入，接著他說等一下還會再過來，她對他說又沒有欠你，為何你都要來恐嚇，他說他要去吃東西，會再過來。鄭母打110報案，她兒子先離，但約1小時後再次回到門外，不斷言語騷擾，她將門上鎖，警方到場將鄭男逮獲送辦。

鄭男向法官否認有騷擾行為，也沒有要錢，他說，他在台北獨立生活一陣子，回鄉下想看看家裡有飯吃嗎，順道看媽媽，卻沒想到媽媽反應這麼激烈，媽媽就拿1千塊給他，就算他媽媽有拿錢給他，他也會回去台北獨立生活。

鄭男辯護人稱他的行為並無達到騷擾程度，但法官表示，騷擾是指任何打擾、警告、嘲弄或辱罵他人的言語、動作或製造使人心生畏怖情境行為，家庭暴力防治法有明文。考量鄭男不以理性方式溝通，卻持續對母親索討金錢及食物，推門欲闖入其住處等精神上騷擾的方式，屬家暴法的家庭暴力行為，因此依違反保護令罪判3月，可易科罰金。全案可上訴。

家暴兒登門要飯母給1千嫌少欲闖母嚇報警，法官依違反保護令判罰9萬。記者游明煌／攝影

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