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AI變聲 愛情詐騙2萬人撈9億 夫妻各求刑25、18年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

詐團首腦黃建豪以「ＡＩ變聲」涉詐騙二萬人。聯合報系資料照
詐團首腦黃建豪以「ＡＩ變聲」涉詐騙二萬人。聯合報系資料照

愛情詐騙集團利用ＡＩ變聲軟體偽裝公關小姐，並開發行事曆程式紀錄互動細節，還以績效管理程式整理每日績效，二○二二年起，涉嫌詐騙二萬人，得手至少九億餘元。台北地檢署昨偵結，依詐欺犯罪危害防制條例起訴五十七人，分別對主嫌黃建豪、妻子許湘綺求處廿五年、十八年徒刑。

檢警追查，有竹聯幫背景的黃建豪為逼成員提升業績，每月開績效考核會議懲罰未達標、成績不佳者，涉嫌持電蚊拍電擊耳鼻、舌頭，甚至逼迫成員相互性凌虐。涉妨害性自主部分，警方另行調查。

起訴指出，詐團成員二○二二年在交友軟體上註冊帳號，鎖定追求真愛的男子聊天，詐團機手分組成立「名單組、新客組」，鼓吹被害人購買魚油、牛樟芝等物，並將被害人資料移轉到「培養組」，透過創建人設、詐術劇本，佯稱進一步交往，要求被害人贈送手機等高單價禮物。公關小姐收下禮物後繳回詐團，被害人資料再移轉「回客組」，並以索討零用金、買美容課程等手法訛取款項。

檢警查出，詐團透過鐘姓工程師設計「ＡＩ變聲軟體」，讓機手們偽裝公關小姐和被害人聊天，又開發行事曆程式「Ｉ助手」供機手與公關小姐對接約會、商談是否需要性行為，並開發「ＥＲＰ績效管理」程式，供整理績效，扣除薪資、房租、貨款後的獲利，則全數交給許湘綺。

專案小組今年五月至七月間執行數波搜索，查扣裝有ＡＩ變聲程式的電腦、一千多萬元現金、法拉利和麥拉倫超跑，以及百達翡麗、勞力士等名表；黃為首腦，妻子統籌財務，坐享驚人犯罪所得，生活極致奢靡，犯罪所得至少高達九億餘元，被害人多達二萬人，迄今仍有人對外舉債，須繳付債務及利息。

夫妻 詐騙集團 竹聯幫

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