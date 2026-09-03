熊海靈稱高鈞鈞詐團家族成員挨告 二審免賠

資深女星熊海靈。聯合報系資料照

資深藝人熊海靈（本名熊秀慧）去年在YouTube頻道發文，痛批直播主高鈞鈞（本名高可娣）「惡劣行為何其多」，並稱對方是詐騙集團的家族成員而挨告，一審判賠六萬元。案經上訴，台北地院審酌高女多次透過直播大聊舅舅涉及的醫美詐騙案，不諱言舅舅有黑道背景，公眾人物言行本該受嚴格檢視，改判熊女免賠。

熊海靈近年轉戰自媒體，不定期開直播與粉絲互動、針砭時事。二○二五年八月，她與直播主高鈞鈞槓上，指稱高女「惡劣行為何其多」、「她心裡非常有數，自己才是八點四億詐騙集團的家族成員」。高鈞鈞不甘受辱，提告求償五十萬元。

熊女辯稱，指高鈞鈞「惡劣行為何其多」，是因高女多次在直播頻道上侮辱她，又屢次對她提起民事訴訟或刑事告訴，結果不是訴訟遭駁就是處分不起訴，形同無端生事，才會出此評論。至於「八點四億詐騙集團的家族成員」一番話，熊海靈稱是參閱高鈞鈞舅舅涉及不法所得八點四億元醫美生技吸金案的判決書，發現高鈞鈞曾擔任舅舅公司的尾牙主持人，因而發表相關言論，已盡合理查證且並無不實。

台北簡易庭認為熊海靈稱高鈞鈞「惡劣行為何其多」，有相關判決、不起訴書等資料佐證，屬合理評論，高女求償無理；但指涉高女為詐團家族成員的言論，有影射她在「明知」或「可得而知」舅舅詐欺、吸金的情況下，仍從事詐欺行為獲益的意涵，認定熊女未經合理查證，判賠六萬元。

熊海靈上訴。針對熊海靈指控高鈞鈞惡行部分，台北地院仍維持一審見解，有關詐團家族成員言論部分，則改判免賠。

北院指出，高鈞鈞身為擁有超過廿萬七千人訂閱的直播主，多次不諱言舅舅有黑道背景，甚至公開談論醫美詐騙案的過程及故事，如今詐騙事件頻傳，高女的言行是否符合社會公平、良善等標準，該受比一般人更嚴格的檢視，高女敗訴確定。