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外役監逃犯殺兩警二審 鑑定團隊認林信吾教化可能偏低

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南殺警案凶嫌<a href='/search/tagging/2/林信吾' rel='林信吾' data-rel='/2/190831' class='tag'><strong>林信吾</strong></a>今辯稱「我不是預謀的」，凃、曹兩警家屬質疑林從一審認罪到二審上訴，痛批他毫無悔意，凃二姊（右）說，執行死刑是為了維持公眾正義。聯合報系資料照
台南殺警案凶嫌林信吾今辯稱「我不是預謀的」，凃、曹兩警家屬質疑林從一審認罪到二審上訴，痛批他毫無悔意，凃二姊（右）說，執行死刑是為了維持公眾正義。聯合報系資料照

台南市警第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑四年前追緝失竊車輛，遭明德外役監逃犯林信吾砍殺五十五刀，林一審被判兩個死刑。案經上訴，台南高分院昨開庭，中正大學團隊受託鑑定，認他教化可能性偏低。凃、曹家屬痛批林毫無悔意，凃二姊凃怡婷說，執行死刑是為了維持公眾正義。

合議庭傳喚鑑定團隊中楊士隆等三人作證，楊表示經由被告靜態、動態因素評估，透過訪談被告以及監所第一線戒護人員、教誨師、心理師、被害人家屬，並以巴瑞特衝動性量表第十一版為輔助，經團隊綜合評估，「教化可能稍微低一點」。

林的律師主張該報告並未訪問林母及同儕，且一審嘉南療養院的鑑定提到林有酒精使用障礙症，報告未提此事，量表內容與國外文獻也有差異。

林信吾一審時認罪，昨當庭改口要上訴。審判長詢及案發前購買彈簧刀、空氣槍一事，他說，沒有預備犯罪，因他睡在公園內，有很多流浪漢，他要保護自己。

林信吾辯稱「他（凃明誠）把槍拿出來，他對我開了一槍，才去搶槍」，而曹瑞傑「拿辣椒水一直噴我」、「我失控殺他」。

凃怡婷說，林信吾第一次犯罪，司法給了他機會，讓他服外役監，然而他不但脫逃，還讓這社會失去兩位盡忠職守的警察，現在討論有無教化可能，聽在家屬耳裡，是否真的有考量家屬心理感受。她沒想到，加害人的人權竟是凌駕在被害人身上。她表示，林信吾一審判決後表示不會上訴，願意承擔，如今上訴根本沒有承擔的勇氣。

曹的叔叔哭著說，他不是要法官同情，只是一直在觀察林信吾，但林完全沒有悔意。

林信吾 團隊 中正大學

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