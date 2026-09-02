聽新聞
0:00 / 0:00
前偵查佐替「88會館」查通聯涉貪 移審裁定羈押禁見
檢調追查「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案查出案外案，南港分局前偵查佐劉政道透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，涉嫌替郭哲敏集團成員等民間放貸業者查詢手機門號通聯紀錄，每支門號對價8千元，2018年至2022年間涉嫌查詢共901筆門號，至少收賄共720萬8千元，台北地檢署依貪汙治罪條例違背職務收賄罪嫌起訴鄭、劉，劉偵查中羈押禁見，今天移審，法官仍裁定羈押禁見3月。
鄭璧欣曾是萬華分局警員，今年5月退休，劉政道則曾任職信義分局偵查佐、南港分局偵查佐，現為南港分局警備隊隊員，但停職中。
鄭、劉涉嫌替放貸業者查詢通聯紀錄，每支門號8千元，鄭分3千元、劉分5千元，張姓、陳姓業者涉貪汙部分另行偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。