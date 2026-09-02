快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

前偵查佐替「88會館」查通聯涉貪 移審裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢調追查「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案查出案外案，南港分局前偵查佐劉政道透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，涉嫌替郭哲敏集團成員等民間放貸業者查詢手機門號通聯紀錄，每支門號對價8千元，2018年至2022年間涉嫌查詢共901筆門號，至少收賄共720萬8千元，台北地檢署依貪汙治罪條例違背職務收賄罪嫌起訴鄭、劉，劉偵查中羈押禁見，今天移審，法官仍裁定羈押禁見3月。

鄭璧欣曾是萬華分局警員，今年5月退休，劉政道則曾任職信義分局偵查佐、南港分局偵查佐，現為南港分局警備隊隊員，但停職中。

鄭、劉涉嫌替放貸業者查詢通聯紀錄，每支門號8千元，鄭分3千元、劉分5千元，張姓、陳姓業者涉貪汙部分另行偵辦。

收賄 郭哲敏

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／「神探祐祐」賄賂刑大科偵隊長遭押 前妻竟是「警界范冰冰」

台東農路案再搜索7議員 地檢：均以證人身分訊問後請回

中聯毒油矚目重案…65期新人法官「剛分發就接手」 法界：太殘酷

銀行業務經理勾結詐團騙走1億 主謀竹聯幫組長疑偷渡柬埔寨

相關新聞

台南雙警命案開庭林信吾稱要上訴 凃二姊：演得乖巧聽話根本毫無悔意

台南市警第二分局民權派出所正值青壯年的員警凃明誠及曹瑞傑2022年8月22日被林信吾砍殺，英勇殉職；林一審被判死刑，二審台南高分院今開庭，中正大學犯罪防治研究所團隊教授楊士隆說，經評估，林教化可能性稍微低一點。而林之前開庭表明無上訴之意，今卻改口要提上訴。

閃兵案14人自首團辯論終結 認錯賣慘忙殺價求緩刑

新北地方法院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的9名藝人及5名素人役男出庭，由於這14人自首團，上次準備庭已全部認罪，今天法官一口氣就證據清單，個人背景、科刑範圍等辯論終結，檢辯則就緩刑條件較多討論，14人均表示後悔，但各自因照顧年邁父母、單親或有未成年子女需撫養，經濟狀況有限，希望能多服義務勞務，但支付國庫金額則希望能降低。全案定於今年10月22日宣判。

莽父狂搖出生5月親生兒 致腦、視網膜出血還落跑遭訴

桃園市龍潭區劉姓男子在家照顧出生僅5個月的兒子期間，多次搖晃寶寶頭部、身體還掐捏大腿，導致嬰兒受有腦出血、視網膜出血及癲癇等嚴重傷害，犯案後還逃亡；桃園地檢署偵結，依成年人故意對兒童犯傷害、對幼童施以凌虐等罪嫌將劉男起訴。

新北男毒駕撞死機車騎士 一審依毒駕致死罪判刑8年

朱姓男子去年在家吸食依托咪酯、安非他命等毒品後，在新北汐止一處路口違規左轉，碰撞曹姓機車騎士，曹送醫不治，案經起訴，士林地院行國民法官參審程序，近日密集審理，今午依毒駕致死罪判朱徒刑8年。

嗆殺「共產黨扮的賴清德」安置醫院半年 他出庭：我想回家了

李姓男子自稱「神明派來的使者」，在總統府前管制區亮刀嗆「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，依恐嚇公眾安全罪嫌起訴，檢方聲請對李暫行安置本月9日期限將屆，台北地院今從三總北投醫院提解李出庭，李表示「我想回家了」。

中國駭客兜售2000受刑人資料？ 矯正署疑人為不法：移地檢署偵辦

有媒體報導，韓國資安公司S2W監測暗網情資發現，中國駭客情資交換平台兜售2000多筆我國受刑人詳細個人資料，法務部矯正署今表示，事件疑屬人為不法造成，已強化資料控管，移送地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。