前偵查佐替「88會館」查通聯涉貪 移審裁定羈押禁見

新北地方法院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的9名藝人及5名素人役男出庭，由於這14人自首團，上次準備庭已全部認罪，今天法官一口氣就證據清單，個人背景、科刑範圍等辯論終結，檢辯則就緩刑條件較多討論，14人均表示後悔，但各自因照顧年邁父母、單親或有未成年子女需撫養，經濟狀況有限，希望能多服義務勞務，但支付國庫金額則希望能降低。全案定於今年10月22日宣判。

2026-09-02 17:25