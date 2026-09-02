台南殺警案凶嫌辯不是預謀 凃二姊：執行死刑是維持公眾正義

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠及曹瑞傑2人4年前追緝失竊車輛，在緝捕犯嫌過程中遭砍殺，不幸殉職，凶嫌林信吾被判二個死刑，台南高分院今下午續行審理，林信吾辯稱「我不是預謀的」，家屬質疑林從一審認罪到二審上訴，痛批他毫無悔意，凃二姊說，執行死刑是為了維持公眾正義。

審判長詢及案發前購買彈簧刀、空氣槍一事，林信吾說，沒有預備犯罪；法官詢及為何買刀械？「我會害怕」他說，睡在公園內，公園內有很多流浪漢，保護自己。審判長詢及其犯罪過程及凃、曹遭砍殺傷勢，兩警家屬悲從中來，不斷啜泣、拭淚。

林信吾說「他（凃明誠）把槍拿出來，他對我開了一槍，才去搶槍」，他表示，他不是故意要殺他的，他不是預謀的。他也說，喝了啤酒在墳墓旁休息，「他（曹瑞傑）拿辣椒水一直噴我」、「我失控殺他」。林也說，開了幾槍，忘記了。

林信吾的辯護人說，林坦承犯行，就起訴部分事實有所意見。他說，林於案發前喝了12瓶啤酒，控制能力受到影響。同時，林信吾到底開了幾槍，檢方、一審均認定開了6槍，然而，林稱凃先開一槍才搶槍，林究竟開了5槍或6槍？有釐清的必要。

辯護人也說，檢方認定購買刀械有殺人犯意，唯購買刀械與案發時間相距一周，一周前即預備殺人，有違經驗法則。

凃、曹家屬告訴代理人指出，從林辯凃開了第一槍，即可知林沒有誠心認罪，事實上，該半自動手槍第一槍拉滑套及子彈掉落現場，以及槍套遭強力拉扯毀損情形而言，可證明林一開始就搶槍。

凃二姊說，一早開庭迄今，針對鑑定報告爭辯不已，爭執虛無縹緲是否可教化一事，而非看中凶嫌當下行為，令她疑惑。

她表示，一審林信吾表示不會上訴，願意承擔，如今又自己要求要上訴，言行不一致，根本沒有承擔的勇氣外，現在討論有無教化或社會復歸可能，這不是修復式司法嗎，修復不是用在被害人及家屬身上，但她沒想到加害人的人權竟是凌駕在被害人家屬之上。

她說，林信吾第一次犯罪，司法給了他機會，讓他在服外役監，但他不但脫逃，還讓這社會失去兩位盡忠職守的警察，現在討論有無教化可能，聽在家屬耳裡，是否有考量家屬心理感受。她也說，執行死刑是為了維持公眾正義。

曹的叔叔說，案發後幾天，記得林信吾的母親受訪時回答「請判他死刑」，這句話令他印象深刻。他也說，在地院攻防時，辯護人提到林親生女兒「爸爸我愛你」，一般人在親情呼喚下早就抱頭痛哭，但林異常冷靜，毫無所動。「何來親情支撐，我看不到」他說，他感受不到。

他哭著說，他就像自己兒子一樣，雖然他有3個兒子，都要小孩叫瑞傑「二哥」，當他在醫院摸著瑞傑的身體、所聞到血腥，那種感受太深，不是一句話或二句話可以形容的。他不是需要法官同情，只是一直在觀察林信吾，但林完全沒有悔意。