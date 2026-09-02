板橋安泰淞鶴診所爆C肝群聚 新北檢指派民生專組檢察官了解中

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發疑似針頭重複取藥造成C肝群聚感染，疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及9大缺失，已依傳染病防治法勒令該診所停業並開罰30萬元。新北地檢署獲悉後，已指派民生專組檢察官向相關衛生單位了解、掌握，不排除朝過失傷害罪嫌偵辦。

上月中疾管署接獲通報，出現2名為同住家人的急性C肝確診案例，經比對確認2人曾多次至安泰淞鶴診所施打營養針，疑似造成C肝群聚感染，後來2名病患家人也疑似同樣因至該診所施打營養針，出現同樣鎮出現同樣症狀而確診急性C肝。

目前安泰淞鶴所設9大缺失，分別為診所人員未落實手部衛生；藥瓶長時間插著針頭反覆取藥；診所內未設置廢棄尖銳物品收集桶；未使用安全針具並於使用後將針帽回套；使用預先填充好的針筒且部分針筒針芯外露；藥品、血液檢體、個人用品均存放於同一冰箱；滅菌鍋、器械滅菌程序不完全；注射區鄰近易汙染的醫療廢棄桶；未依規定使用漂白水定期清消。