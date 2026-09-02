台南雙警命案開庭林信吾稱要上訴 凃二姊：演得乖巧聽話根本毫無悔意

台南市警第二分局民權派出所正值青壯年的員警凃明誠及曹瑞傑2022年8月22日被林信吾砍殺，英勇殉職；林一審被判死刑，二審台南高分院今開庭，中正大學犯罪防治研究所團隊教授楊士隆說，經評估，林教化可能性稍微低一點。而林之前開庭表明無上訴之意，今卻改口要提上訴。

高分院合議庭今傳喚鑑定報告團隊召集人楊士隆等3名成員與林信吾，以屏風隔離方式作證，這是中正大學犯防所第一次受託鑑定；報告總結「倘若缺乏強而有力的監管與支持，其再犯之可能性不容忽視，故難以被認定具備更生與復歸社會潛能」，經綜合評估，教化可能稍微低一點。

凃明誠的二姊凃怡婷在今天下午開庭結束後向本報記者表示，首先她要拆穿林信吾的謊言，林言行不一的虛偽悔意，憑什麼拿來當免死金牌？林四處對外宣稱他「很有悔意、願意承擔責任」，但是當法官在法庭上問他要不要上訴時，他回答得比誰都堅定、比誰都大聲，就是要上訴。

凃怡婷質疑，這叫哪門子的面對和承擔？而他自己的辯護律師也在庭上承認，鑑定報告裡林所說的後悔，是對他「自己的家人」，根本不是對被害人跟家屬；其次，犯人為了活命、為了減刑，在心理師、教誨師和監所管理人員面前當然演得乖巧聽話，連在這樣的情況下，林「可教化／復歸社會可能性」結論都還是偏低。

凃怡婷指出，專家和犯人地位不對等，在不對等環境下所展示的行為，能代表林信吾回到社會也是這樣嗎？且專家掌握著林的生殺大權，如果在報告上簽名、宣稱林「有教化可能」，出了事，由誰來承擔責任？還是形成一種「有權力卻不用負責」的體制，最後放人出來的「再犯風險」，由老百姓自行面對。

凃怡婷認為， 教化只是刑罰執行期間的附加功能，絕不能成為審判量刑時，作為減免罪責的籌碼，司法審理機制卻如此看重這樣有輸出疑慮的報告；最後，她想說，法庭是懲罰惡行的地方，不該淪為心理諮商中心或是行為科學的實驗室，一個自私、冷酷的罪犯，為什麼大家還要坐在冷氣房裡，跟被害人家屬討論他能不能「復歸社會」？

最該為毀滅性惡行負責的人，躲在「可教化」的保護傘下，在監獄裡日出而作、日落而息，而她們被害人家屬，被剝奪了親人，終日惶恐、抑鬱難伸；凃怡婷呼籲，法庭是「審理惡行」和「落實公權力正義」的地方，請司法制度堅守是非對錯的法治界線，維護社會最基本的公共秩序。

凃怡婷說，希望國家不要造成一個事實，在台灣，光天化日下殘忍殺害二個警察，也不會接受死刑制裁；另外，三年多了，很擔心大家忘記明誠跟瑞傑，讓案子石沉大海，感謝聯合報願意關注本案，為被害人家屬發聲，家屬由衷感激。