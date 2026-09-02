熊海靈免賠！諷高鈞鈞「詐團家族成員」挨告 二審逆轉勝理由曝

資深藝人熊海靈（本名熊秀慧）去年在YouTube頻道發布貼文，痛批直播主高鈞鈞（本名高可娣）「惡劣行為何其多」，更稱對方是詐騙集團的家族成員挨告，一審判賠6萬元。全案上訴二審，台北地院審酌，高女多次透過直播大聊舅舅涉及的醫美詐騙案，甚至不諱言舅舅有黑道背景，作為公眾人物，言行本該受到嚴格檢視，逆轉改判熊女免賠確定。

熊海靈近年轉戰自媒體，以暱稱「熊寶貝」於YouTube創設頻道，不定期開直播與粉絲互動、針砭時事，發表自身看法。去（2025）年8月間，她與直播主高鈞鈞槓上，指稱高女「惡劣行為何其多」、「她心裡非常有數，自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」等語。

高鈞鈞不甘受辱，對熊海靈提告求償50萬元。熊女辯稱，她指高鈞鈞「惡劣行為何其多」，是因高女多次在直播頻道上侮辱她，又屢次對她提起民事訴訟或刑事告訴，結果均獲判決駁回或處分不起訴，形同無端生事，才會出此評論，屬於正當的意見表達。

至於「8.4億詐騙集團的家族成員」一席話，熊海靈則稱，她是參閱高鈞鈞舅舅涉及不法所得8.4億元醫美生技吸金案的判決書，發現高女曾擔任她舅舅公司的尾牙主持人等內容，進而發表相關言論，已盡合理查證且並無不實。

一審認為，熊海靈稱高鈞鈞「惡劣行為何其多」，有相關判決、不起訴書等資料佐證，屬合理評論，高女求償無理。不過，熊女指涉高女為詐團家族成員的言論，卻有影射高女在「明知」或「可得而知」舅舅詐欺、吸金的情況下，仍從事詐欺行為獲益的意涵，認定熊女未經合理查證，判賠6萬元。

熊海靈不服判決而上訴。針對熊海靈指控高鈞鈞惡行部分，二審維持一審見解，判高女敗訴；然而，有關詐團家族成員言論部分，二審逆轉改判。

二審直指，高鈞鈞身為超過20.7萬人次訂閱的直播主，過去多次在直播中不諱言舅舅有黑道背景，甚至公開談論醫美詐騙案的過程及故事。如今詐騙事件頻傳，高女作為公眾人物，言行是否符合社會公平、良善等標準，本該受到比一般人更嚴格的檢視，因此改判熊女免賠，不得上訴。