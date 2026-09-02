海歸男毒駕撞死孝孫！ 稱不原諒自己卻不知死者名字

49歲朱姓男子去年父親節前夕毒駕碰撞曹姓機車騎士釀死，士林地院國民法官法庭近日密集審理，審結依毒駕致死罪判刑8年，期間朱表示有好好反省，「想到死者就無法原諒自己」，但被檢方問及死者名字，朱稱不知道，「我中文不好，連母親、前妻的名字也不會寫，但向上帝禱告不用知道名字」。

法院指出，朱2025年8月5日凌晨1時許在新北汐止住處吸食含有毒品依托咪酯、安非他命的電子煙，隔日上午9時許又以玻璃球吸食器吸食安非他命，下午2時許外出，無照駕駛汽車準備載送同事一起上班，在汐止區大同路一段左轉民權街一段時，違規闖紅燈，碰撞對向車道騎乘機車直行的曹姓男子。

事故導致曹整個人噴飛重摔在地，造成頭部受傷併顱內出血、胸背挫傷併肺門裂傷出血、肋骨多處骨折、胸椎骨折裂傷出血、血胸、腹背挫傷併肝臟出多處裂傷出血、脾臟外傷、腹腔大量出血、右腎挫裂傷、骨盆腔骨折、四肢多處擦挫傷等，送醫急救後，於當天深夜11時許傷重不治。

警方獲報到場，發現朱仍待在現場，當場逮捕朱，隨後在朱車內查獲安非他命3包、依托咪酯1包、吸食器等證物，經採尿檢驗，朱尿液中安非他命濃度高達1萬283ng/mL（行政院公告濃度值500ng/mL）、甲基安非他命濃度高達11萬1103ng/mL（行政院公告濃度值500ng/mL）、依托咪酯濃度為58ng/mL（偵結時行政院公告濃度值為50ng/mL）。

士林地院國民法官法庭審理後認定，朱涉犯毒駕致死罪，構成累犯，符合自首要件，處有期徒刑八年。

士林地院8月31日起密集開庭審理，檢方指出朱始終坦承犯行，且符合自首要件，但加強提示案發時曹被撞飛的畫面，強調僅是「得」減刑，依法並非一定要減刑，且案發時已有鄭姓證人在場，朱當時已另因毒品案遭通緝，車上也有毒品，後續尿檢毒品濃度「真的很高」。

朱的辯護律師說，朱案發前行車狀況正常，並非過去受社會關注、行為惡劣的毒駕態樣，朱也說當時是誤判對向號誌也是紅燈才左轉，違規是事實，但是因「誤判號誌」而非故意違規；朱因案遭通緝，肇事後仍待在現場，請法官審酌朱犯後態度及事實。

量刑階段，檢方指出，死者曹男每天上午外出，到南港工地上班，傍晚一定會返家吃飯，與家人聊天後就寢；曹的胞弟說，案發當天哥哥外出上班，下午3時許就接獲警方通知，發現哥哥再也回不來了。

曹的父母說，曹從小孝順活潑，考量家中長輩牙口不好，會持剪刀幫忙把肉、菜剪成小塊，去年10月，曹的外婆因病離世，到最後一刻都在惦記曹「孫子怎麼不來看我？」，家人仍不敢透露惡耗。

案發時間接近父親節，曹原本還跟家人分享，自己工作認真獲得加薪，約好父親節要帶爸爸吃生魚片，還又存錢幫爸爸換新車，案發後家人在曹的房間裡發現，曹已經將要交給父親的紅包準備好，但一切都無法實現了。

檢方指出，朱2018年因涉運毒、持毒案入獄，另吸毒勒戒不起訴；2023年在新北汐止工建路上駕車貿然右轉，擦撞廖姓機車騎士，調解撤告不起訴；2025年因持毒案遭判刑7月，後續又經通知未到案遭發布通緝。

面對檢方詢問，朱自稱幼年移民美國，結識一些朋友，2011年回台後，美國朋友拜託幫忙進口毒品大麻、古柯鹼，他拒絕配合，但基於友誼，引介他人協助運輸，最終仍涉入其中。

回台後因初步沒有用車需求，所以未考取駕照，後來因為房貸壓力大，到處找工作，上午做空調、晚上裝洗手台，每天上午8時到凌晨2時都在工作賺錢，一方面吸安非他命提神，一方面為了深夜能順利入睡，也吸依托咪酯入眠。因毒品案被通緝，也是因為想把握時間賺錢，所以未及時到案。

案發時覺得出車禍就要處理，所以留在現場，但因為看不懂路牌路名，不知如何報警，事後想到造成曹離世，「我永遠無法原諒自己」，若有自新的機會，在扣除生活費後，願意付錢賠償死者家屬。

但檢方追問朱「知不知道死者名字？既然想要補償家屬，這段期間有沒有試著詢問過？」，朱旋即回應不知道，「我只知道死者姓曹，不知道名字，我中文不好，連母親和前妻的中文名字都不會寫」、「我會禱告，跟上帝禱告不用知道對方名字」。

檢方說，依照朱的說法，他是為了處理房貸、人情等問題，吸毒工作賺錢度日，那也是將吸毒的代價轉移給社會大眾共同分擔，並不值得同情。

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