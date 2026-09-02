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閃兵案14人自首團辯論終結 認錯賣慘忙殺價求緩刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的9名藝人及5名素人役男出庭，由於這14人自首團，上次準備庭已全部認罪，今天法官一口氣就證據清單，個人背景、科刑範圍等辯論終結，檢辯則就緩刑條件較多討論，14人均表示後悔，但各自因照顧年邁父母、單親或有未成年子女需撫養，經濟狀況有限，希望能多服義務勞務，但支付國庫金額則希望能降低。全案定於今年10月22日宣判。

今天出庭的藝人，包括前Circus成員廖人帥、阿達（本名昌璟翔）、Energy前成員唐振剛、唐禹哲（本名阮霆鈞）、李唯楓、邱昊奇（本名邱孝尊）、鄒翰昇（本名鄒宗翰）、楊子鋒（本名楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，吳姓、邱姓、楊姓、榮姓、廖姓、魏姓素人役男。但鄒男在庭上抱怨，自己只是10年前出過一張專輯，後來再也沒有從事演藝工作，卻仍被媒體歸類為藝人，讓他相當困擾。

公訴檢察官論告時指出，涉案役男以不正、違法手段變更體位逃避兵役，危害兵役制度及國家安全，雖然均自首減刑而有緩刑可能，但惡性非輕，除一名邱姓素人役男事後重新服役，為杜絕閃兵役男有付錢換緩刑的僥倖心理，因此對閃兵集團首腦陳志銘求處應執行刑5年以上重刑，已服役的邱姓役男求刑1年、支付國庫30萬、緩刑2年；其餘包括藝人在內的13名役男則求刑1年6月至2年、緩刑3至4年，條件為支付國庫60至120萬元及100至120小時的義務勞務。

涉案役男中，除一致表示後悔、自責，希望法官、檢察官能再給他們一次改過自新的機會，大部分都表示由於父、母親其中一人過世，自己目前都與剩下的雙親之一同住，或有妻小需照顧、扶養，但因當中不少人演藝之路發展有限，經濟狀況並不好，因此多人均表示願意多服一些義務勞務時數，但罰金（支付國庫）部分則希望能夠減少金額，當中僅廖人帥、阿達未爭執緩刑條件，表示一切尊重法官判決。

新北地院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的藝人唐振剛出庭。記者蔣永佑／攝影
新北地院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的藝人唐振剛出庭。記者蔣永佑／攝影

新北地院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的藝人阿達（左）及廖人帥（右）出庭。記者蔣永佑／攝影
新北地院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的藝人阿達（左）及廖人帥（右）出庭。記者蔣永佑／攝影

新北地院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的藝人李唯楓出庭。記者蔣永佑／攝影
新北地院審理藝人閃兵案，今傳喚當初主動自首的藝人李唯楓出庭。記者蔣永佑／攝影

閃兵案

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