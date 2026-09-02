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工業用假冒醫用氧氣、食用CO2狂削350萬 中檢兵分8路收押4人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

源吉氣體、三鶯科技兩間公司為牟取暴利，涉以低價工業用氣體魚目混珠，將約900桶假醫用氧氣、1800瓶假食品級二氧化碳，流入數家醫療院所與餐飲店家，不法獲利達350萬元，檢調近日發動兩波搜索、拘提兩間公司負責人等12人到案，認定源吉負責人黃姓父女、三鶯科技負責人卓姓父子等4人，涉犯加重詐欺等罪，嫌疑重大，陸續聲請羈押禁見四人獲准，全案擴大溯源追查。

台中地檢署在今年7月中旬，接獲調查局台中市調處通報，獲悉有業者以工業氣體假冒醫療及食品用氣體。中檢檢察長洪家原高度重視，立即指派多名檢察官組成專案小組積極蒐證，在8月24日、31日指揮市調處、中機站、台中市刑大及檢察事務官等60餘人，持搜索票兵分8路前往源吉公司、三鶯科技公司等處搜索。

同步拘提源吉黃姓負責人、三鶯卓姓負責人等12人到案，會同衛福部食藥署、台中市食安處及新北市衛生局展開行政稽查。

檢調追查，源吉公司的醫用氧氣製造許可證，早已遭註銷，卻從2021年3月起至今年9月間，私自將工業用氧氣，灌充至鋼瓶假冒醫用氧氣，供應數家醫療機構約900桶（每桶約160公升），犯罪所得約180萬元。

此外，源吉與三鶯科技從2020年10月起至今年2月底合作，以三鶯為名義，對外承攬食品級二氧化碳業務，私下卻由未獲許可的源吉，以工業用二氧化碳混充，出貨給數家餐飲店家約1800瓶（每瓶25公斤），犯罪所得約170萬元。

檢察官訊後認定，源吉公司黃姓父女、三鶯科技卓姓父子，涉犯犯藥事法製造及販賣偽藥、食安法攙偽假冒、加重詐欺取財等罪，嫌疑重大，且有勾串共犯、證人與滅證之虞，分別在上月25日、今日向台中地院聲請羈押獲准，其餘被告則以5萬至100萬元不等金額交保。

中檢指出，醫療氣體直接用於病患救治，食品級氣體則用於餐飲製程，業者切勿因氣體外觀不易辨識便混充謀利。此舉重創供應鏈公信力並危害民眾健康，檢方將秉持溯源嚴懲原則，全力追查氣體流向。

源吉氣體、三鶯科技兩間公司涉以低價工業用氣體魚目混珠，將假醫用氧氣、假食品級二氧化碳，流入醫療院所、餐飲店家，不法獲利達350萬元（圖中為二氧化碳氣瓶）。記者陳宏睿／翻攝
源吉氣體、三鶯科技兩間公司涉以低價工業用氣體魚目混珠，將假醫用氧氣、假食品級二氧化碳，流入醫療院所、餐飲店家，不法獲利達350萬元（圖中為二氧化碳氣瓶）。記者陳宏睿／翻攝

源吉氣體、三鶯科技兩間公司涉以低價工業用氣體魚目混珠，將假醫用氧氣、假食品級二氧化碳，流入醫療院所、餐飲店家，不法獲利達350萬元（圖中為醫用氧氣桶）。記者陳宏睿／翻攝
源吉氣體、三鶯科技兩間公司涉以低價工業用氣體魚目混珠，將假醫用氧氣、假食品級二氧化碳，流入醫療院所、餐飲店家，不法獲利達350萬元（圖中為醫用氧氣桶）。記者陳宏睿／翻攝

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