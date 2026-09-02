莽父狂搖出生5月親生兒 致腦、視網膜出血還落跑遭訴

桃園市龍潭區劉姓男子在家照顧出生僅5個月的兒子期間，多次搖晃寶寶頭部、身體還掐捏大腿，導致嬰兒受有腦出血、視網膜出血及癲癇等嚴重傷害，犯案後還逃亡；桃園地檢署偵結，依成年人故意對兒童犯傷害、對幼童施以凌虐等罪嫌將劉男起訴。

起訴指出，劉姓男子於2024年10月間喜獲麟兒，2人同住桃園市龍潭區，劉男在2025年3月間接手育兒，成為寶寶的主要照顧者，明知孩子才剛出生，腦部尚未發育完全，頭部及身體都十分脆弱，若受到不當外力可能妨害正常發育，卻仍涉嫌對嬰兒施以傷害及凌虐。

檢方查出，寶寶出生離院後至2025年3月12日間不詳時間，劉男分別在住處及不詳地點，以搖晃嬰兒頭部、身體，以及掐捏大腿等方式傷害孩子，導致嬰兒右側硬腦膜下新舊出血合併腦中線偏移，雙眼瀰漫性多層視網膜出血併玻璃體出血，且高度懷疑受虐性腦傷，另有癲癇及軀幹多處瘀傷。

直到2025年3月12日晚間，劉男在住處發現寶寶狀況異常，緊急將孩子送往國軍桃園總醫院就醫，相關傷勢才曝光，經通報社工單位，劉男竟然落跑，案件後由桃園市政府提出告訴，桃園市警龍潭分局偵辦後將劉男逮回。

檢方偵查時，劉男對犯行坦承不諱，另有林口長庚紀念醫院診斷證明書及病歷、國軍桃園總醫院急診病歷與檢驗報告、刑案現場勘察報告、兒少保護區域整合中心個案評估報告及被害人傷勢照片等證據佐證，檢方認定他的自白與客觀事證相符，犯罪嫌疑足以認定。

檢方認為，劉男涉及成年人故意對兒童犯傷害罪，以及對幼童施以凌虐罪，且屬家庭暴力犯罪，將依規定請法院從重論處。