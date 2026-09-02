新北男毒駕撞死機車騎士 一審依毒駕致死罪判刑8年

朱姓男子去年在家吸食依托咪酯、安非他命等毒品後，在新北汐止一處路口違規左轉，碰撞曹姓機車騎士，曹送醫不治，案經起訴，士林地院行國民法官參審程序，近日密集審理，今午依毒駕致死罪判朱徒刑8年。

起訴指出，朱2025年8月5日凌晨1時許在新北汐止住處吸食含有毒品依托咪酯、安非他命的電子煙，隔日上午9時許又以玻璃球吸食器吸食安非他命，下午2時許外出，無照駕駛汽車準備載送同事一起上班，在汐止區大同路一段左轉民權街一段時，違規闖紅燈，碰撞對向車道騎乘機車直行的曹姓男子。

事故導致曹整個人噴飛重摔在地，造成頭部受傷併顱內出血、胸背挫傷併肺門裂傷出血、肋骨多處骨折、胸椎骨折裂傷出血、血胸、腹背挫傷併肝臟出多處裂傷出血、脾臟外傷、腹腔大量出血、右腎挫裂傷、骨盆腔骨折、四肢多處擦挫傷等，送醫急救後，於當天深夜11時許傷重不治。

警方獲報到場，發現朱仍待在現場，當場逮捕朱，隨後在朱車內查獲安非他命3包、依托咪酯1包、吸食器等證物，經採尿檢驗，朱尿液中安非他命濃度高達1萬283ng/mL（行政院公告濃度值500ng/mL）、甲基安非他命濃度高達11萬1103ng/mL（行政院公告濃度值500ng/mL）、依托咪酯濃度為58ng/mL（偵結時行政院公告濃度值為50ng/mL）。

朱事後對於犯行坦承不諱，士林地檢署清查相關事證後，認定朱涉嫌毒駕致死罪，偵結起訴，全案行國民法官審理程序；士林地院近日密集審理，今認定朱涉犯毒駕致死罪，累犯，處有期徒刑8年，理由帶說明。

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