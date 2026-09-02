嗆殺「共產黨扮的賴清德」安置醫院半年 他出庭：我想回家了

李姓男子自稱「神明派來的使者」，在總統府前管制區亮刀嗆「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，依恐嚇公眾安全罪嫌起訴，檢方聲請對李暫行安置本月9日期限將屆，台北地院今從三總北投醫院提解李出庭，李表示「我想回家了」。

刑事訴訟法有關暫行安置規定，被告經法官訊問後，法院得於偵查中依檢察官聲請或依職權裁定，諭知6月以下期間令入司法精神醫院、醫院或適當處所接受治療，全程不得超過5年；暫行安置須同時符合「犯罪嫌疑重大」、「精神障礙原因可能存在」、「有危害公共安全之虞」、「有緊急性」等要件。

法官今提解李出庭訊問，李表示只是想殺假的賴清德，沒有要恐嚇公眾，李說，他沒有精神科就診紀錄，案發前獨居，一個月與妹妹聯絡一次、一周與前妻聯絡一次。

對於是否還要被暫行安置？李告訴法官「我想回家了」；檢方認為審酌醫師的意見李應繼續安置，法官表示近日裁定。

起訴指出，李今年3月9日從基隆搭計程車前往總統府，凌晨2時50分許涉持水果刀闖入總統府前管制區，涉嫌嗆殺「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，讓路過民眾及在場總統府維安人員心生恐慌。

台北地檢署接獲通報，指揮「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，依恐嚇公眾危安罪嫌將李移送法辦，訊問後向法院聲請羈押，但法院駁回，檢方轉聲請暫行安置李獲准迄今。