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中國駭客兜售2000受刑人資料？ 矯正署疑人為不法：移地檢署偵辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有媒體報導，韓國資安公司S2W監測暗網情資發現，中國駭客情資交換平台兜售2000多筆我國受刑人詳細個人資料，法務部矯正署今表示，事件疑屬人為不法造成，已強化資料控管，移送地檢署偵辦。

矯正署表示，獲悉此案後立即由政風單位介入查辦，啟動資訊安全查核與應變機制，目前查處似單一機關之個案事件，疑屬人為不法造成，並初步釐清漏洞範圍，該機關現已強化資料控管，將蒐齊事證，移送司法偵辦，嚴懲惡劣行徑。

矯正署說，正督責該機關依個人資料保護法及相關規定通知當事人，同時辦理防詐宣導提高警覺，並持續落實資訊安全管理措施，嚴禁漏洞發生。

相關報導還指出，官員比對駭客曝光文件所列名單，多數是今年6、7月各縣市監獄所新收入監的受刑人，駭客宣稱握有2000多筆資料，與過去5年台灣監所每年新收人犯平均每月2千多人相符，目前雖未排除駭客入侵竊密賣個資，但初步研判內部人外洩可能性不低。

法務部矯正署。聯合報系資料照
法務部矯正署。聯合報系資料照

駭客 受刑人 情資

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