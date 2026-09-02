中秋節將至！違規攜豬肉製品返台重罰20萬 移民署：去年76人挨罰

中秋佳節將至，不少民眾規劃出國旅遊或探親訪友，返台時常會選購當地特色伴手禮與美食，移民署提醒「送禮重心意，別讓疫病來團聚」，包括含肉月餅、豬肉乾、香腸及各式肉製品，均為非洲豬瘟等動物疫病的潛在傳入管道，民眾務必遵守相關規範，以免觸法規受罰。

移民署指出，每逢中秋假期，均為旅客違規攜入含肉食品的高風險期，不過近年宣導已見成效，對照近兩年中秋前後因違規攜帶肉製品入境而遭重罰20萬元的人數，已從2024年的125人下降至2025年的76人。

移民署表示，為嚴防非洲豬瘟，已持續精進「境內」與「境線」雙重防線，境內部分，透過舉辦宣導活動、發遞文宣及活用Line群組，提醒新住民、僑生與外籍移工，切勿請海外親友透過郵寄或快遞將肉製品寄送來台。

境線部分，則在國境查驗台上方跑馬燈與多媒體螢幕強化宣導，提醒入境旅客切勿攜帶肉製品，若不慎攜帶，應主動投棄於棄置箱。

移民署呼籲，返台前請務必再三檢查行李，謹記「不攜帶、不購買、不郵寄」原則，中秋團圓之際，讓思念與祝福回家，把疫病風險擋在境外，共同守護台灣珍貴的畜產安全與防疫成果。