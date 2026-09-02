台南2警命案一審死刑二審今開庭 鑑定顯示林信吾教化可能性稍低

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠及曹瑞傑2人於2022年8月22日追緝失竊車輛，在緝捕犯嫌過程中遭砍殺，不幸英勇殉職，凶嫌林信吾一審被判死刑，林信吾上訴二審，台南高分院今開庭，中正大學犯罪防治研究所團隊受託鑑定，召集人楊士隆說，經綜合評估，林教化可能性稍微低一點。

高分院合議庭今傳喚鑑定報告團隊楊士隆等3名成員與林信吾，以屏風隔離方式作證，這也是中正大學犯防所第一次受託鑑定，就「林信吾殺人等案件被告有無教化矯正及更生改善之合理期得可能性、未來社會復歸可能性鑑定報告書」，這也攸關台南雙警命案社會重大矚目案件，備受外界矚目。

而該報告總結：「倘若缺乏強而有力的監管與支持，其再犯之可能性不容忽視，故難以被認定具備更生與復歸社會潛能」。

楊士隆說，經由被告靜態、動態因素，透過訪談被告，以及監所第一線戒護人員、教誨師、心理師、被害人家屬及其支持團體質性訪談，以BIS-11心理測驗輔助，綜合評估後，團隊所做出的共同結論。

他也說，經評估，林信吾個人衝動在合理範圍內，個性為獨行俠，固定往來朋友僅有1名，訪談期間母親就沒再來訪視，監所人員則提到林教化可能性3成，經綜合評估，教化可能稍微低一點。

然而，林信吾的辯護人認為，該報告並未訪問其母親及同儕等，與司法院相關參考手冊有別。辯護人也提到，一審嘉南療養院所做鑑定報告，提到林信吾有酒精使用障礙症，報告內也未提到此事，再加上引用心理測驗內容及數據與國外文獻報告有所差異。

楊士隆表示，因時間關係，確實沒有訪問到母親，受囑託受訪對象未包含母親，而且直接訪問母親愛不愛他，在邏輯上可能有問題，團隊分工4個月內所能詢問到結果也透過相關人員，了解其生命歷程等。

有關林信吾有酒精使用障礙症等問題，楊士隆說，有看過相關報告，但沒有很仔細，至於林有無治療並不清楚。

據團隊訪談林的心理醫師也提到，在記錄過程中確實看到林有所改變。團隊成員指出，心理醫師提到在受刑期間，沒有使用酒精的情況下，有看到他變的不一樣，但訪談時也很掙扎，稱林有想要改變，但究竟是教化或對家人感到內疚，這件事對家人、社會而言會是滿滿的不安全感。