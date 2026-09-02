4歲女童遭倒立撞地致腦傷！無良禮儀師冷血指示滅證 二審重判12年

彰化縣葉姓禮儀師在3年前與女友聯手凌虐4歲女童，抓腳倒立重摔撞地，見女童昏迷竟還冷血傳訊女友「等等來家裡毀滅證據」等訊息，企圖脫罪，女童受嚴重腦傷智力退化，終生無法自理。此案偵審時，葉男矢口否認，瞎扯是洗澡滑倒，台中高分院近日審結，依成年人故意對兒童犯重傷害罪，維持一審12年徒刑，全案尚未確定。

判決指出，葉男與林姓女友在2023年4月復合，林女受前男友所託照顧其4歲女童，並同住葉男家。2023年5月至7月3日間，兩人因嫌女童不服管教，多次拿愛心小手抽打、筷子夾手，葉男更拿棍棒敲擊女童頭部。2023年7月3日上午，葉男抓起女童雙腳倒立搖晃，猛力將其頭部撞擊地板再拋摔；林女也掐住女童脖子往後摔，致女童重創昏迷。

女童受有顱骨骨折、左側硬腦膜下出血等嚴重腦傷。彰化地檢署偵查後，依成年人共同故意對兒童犯重傷害等罪，起訴二人。

彰化地院審認，葉男明知幼童腦部脆弱竟頻繁攻擊，手段兇殘，且未坦承犯行、未與家屬和解賠償，毫無悔意。

法官考量葉男有毒品前科構成累犯，依法加重其刑，依成年人共同故意對兒童犯重傷害罪，判刑12年。

葉男不服提出上訴，堅詞否認犯罪，辯稱沒打過小孩，將重傷害施虐行為全推給林女，強調無犯意聯絡，求判無罪。

台中高分院審理時勘驗卷證，依據林女證述及葉男案發後傳訊「等等來家裡毀滅證據」、「先去房間毀滅」等滅證紀錄，認定葉男確實參與施虐，辯詞顯係卸責，認定原審量刑妥適，駁回上訴，全案尚未確定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線