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台積電嘉科廠383公斤管線墜落奪命 施工包商7人起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台積電嘉義科學園區先進封測七廠建廠工程2025年發生死亡工安事故，383公斤補水管墜落砸死謝姓清潔女工。嘉義地檢署今天偵結，查出事故涉及未受訓、施工及監督管理等多重疏失，其中施工鑽尾規格差了0.62mm也是肇因之一，依過失致死罪嫌起訴施工包商相關人員7人。

起訴書表示，台積電將嘉科先進封測七廠機電工程交由機電工程公司承攬，之後再經起重工程行、機械工程公司層層承攬部分管路工程。檢方追查，相關施工使用的內迫式膨脹錨栓，正確施工應使用16.5mm鑽尾，並以原廠專用敲擊棒完成安裝，每顆錨栓正確安裝後拉拔強度可達867公斤。

但實際施工的杜姓負責人、洪姓及郭姓人員均未接受指定安裝課程，施工方法由上包人員層層口頭轉述。郭男使用15.88mm鑽尾，比規定少0.62mm，因孔徑太小，改以鐵槌將錨栓敲入，並使用一般敲擊棒，且未依規定完成安裝，造成錨栓拉拔強度不足。

2025年7月16日下午，工人在廠區進行管線安裝時，支撐吊架3顆錨栓突然同時脫落，383公斤補水管從約4.45公尺高處墜落，砸中行經下方的謝女。謝女受到顱內出血、胸主動脈剝離及多處骨折等重傷，送嘉義長庚醫院搶救，2天後不治。

嘉檢認為，機電工程公司張姓專案經理、王姓職安人員，起重工程行謝姓負責人、祝姓職安主管，以及機械工程公司杜姓負責人、洪姓、郭姓施工人員，分別涉及管理、職安、教育訓練及施工疏失，7人均依過失致死罪嫌起訴。檢方並認為，謝姓負責人明知下包施工人員未受訓，仍傳授不完全正確的施工方式，應負最大責任，並以他否認犯行請求法院從重量刑。

3顆錨栓脫落釀女工慘死，台積電嘉科廠施工包商7人遭起訴。聯合報系資料照
3顆錨栓脫落釀女工慘死，台積電嘉科廠施工包商7人遭起訴。聯合報系資料照

台積電 施工 嘉義

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