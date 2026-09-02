年輕阿公突倒地命危 桃園消防電擊11次、長庚ECMO救回他

桃園市1名年近六旬男子上個月初某晚陪孫女外出時，突倒地失去呼吸心跳，消防局第一救災救護大隊迴龍分隊據報，途中電擊11次、聯繫林口長庚，家屬透露患有高血壓，院方1小時完成ECMO搶救，男子經治療約10天後恢復意識，目前持續住院觀察中。

119勤指中心8月5日接獲報案，表示有名中年男子與小孫女行經龜山區某路段，突然倒地不起，家屬透露男子罹有高血壓病史，立刻派遣迴龍分隊救護人車前往救援，救人員到場後施行高品質心肺復甦術（CPR），使用AED進行電擊，並依患者狀況給予急救藥物。

由於這名58歲男子初步處置後仍無生命徵象，救護員後送林口長庚醫院的途中仍持續急救，前後總共電擊11次，同時也將男子病況及急救情形即時回報院方，讓院內團隊提前準備後續高階醫療處置。

男子送抵林口長庚醫院後，由院內醫療團隊接手搶救，院方表示，經檢查確認男子此次突發倒地與心肌梗塞有關，醫療團隊隨即積極處置，並進一步使用ECMO（葉克膜）維持心肺功能，約在到院1小時內完成裝置，協助患者度過危急期。

經過約10天治療，男子病況逐步改善，目前已成功拔除氣管內管，並脫離相關維生機器，恢復生命徵象及意識，持續住院觀察及接受後續治療。從8月5日晚間突然倒地、失去呼吸心跳，到經過11次電擊及ECMO搶救後恢復意識，院前與院內醫療團隊即時銜接，替患者搶回一線生機。

迴龍分隊長謝和樺表示，OHCA患者搶救分秒必爭，救護人員除須在現場立即進行CPR、AED電擊及藥物處置，也要掌握患者狀況與醫院端保持聯繫，讓院內醫療團隊能提前準備後續治療；本案透過院前急救與院內高階醫療即時接力，為患者爭取寶貴的搶救時間。

消防局提醒，民眾若遇到有人突然倒地、失去意識且沒有正常呼吸，應立即撥打119求援，並依勤務人員指示實施CPR，同時儘速取得及使用AED。心肌梗塞可能突然引發致命性心律不整，面對OHCA患者，把握每一分鐘及早急救，才能替患者爭取最大的生存機會。