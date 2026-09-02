快訊

沒吃澱粉就覺得沒吃飽？醫大推「5種食物」更滿足 第1種竟能撐6小時

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕阿公突倒地命危 桃園消防電擊11次、長庚ECMO救回他

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市1名年近六旬男子上個月初某晚陪孫女外出時，突倒地失去呼吸心跳，消防局第一救災救護大隊迴龍分隊據報，途中電擊11次、聯繫林口長庚，家屬透露患有高血壓，院方1小時完成ECMO搶救，男子經治療約10天後恢復意識，目前持續住院觀察中。

119勤指中心8月5日接獲報案，表示有名中年男子與小孫女行經龜山區某路段，突然倒地不起，家屬透露男子罹有高血壓病史，立刻派遣迴龍分隊救護人車前往救援，救人員到場後施行高品質心肺復甦術（CPR），使用AED進行電擊，並依患者狀況給予急救藥物。

由於這名58歲男子初步處置後仍無生命徵象，救護員後送林口長庚醫院的途中仍持續急救，前後總共電擊11次，同時也將男子病況及急救情形即時回報院方，讓院內團隊提前準備後續高階醫療處置。

男子送抵林口長庚醫院後，由院內醫療團隊接手搶救，院方表示，經檢查確認男子此次突發倒地與心肌梗塞有關，醫療團隊隨即積極處置，並進一步使用ECMO（葉克膜）維持心肺功能，約在到院1小時內完成裝置，協助患者度過危急期。

經過約10天治療，男子病況逐步改善，目前已成功拔除氣管內管，並脫離相關維生機器，恢復生命徵象及意識，持續住院觀察及接受後續治療。從8月5日晚間突然倒地、失去呼吸心跳，到經過11次電擊及ECMO搶救後恢復意識，院前與院內醫療團隊即時銜接，替患者搶回一線生機。

迴龍分隊長謝和樺表示，OHCA患者搶救分秒必爭，救護人員除須在現場立即進行CPR、AED電擊及藥物處置，也要掌握患者狀況與醫院端保持聯繫，讓院內醫療團隊能提前準備後續治療；本案透過院前急救與院內高階醫療即時接力，為患者爭取寶貴的搶救時間。

消防局提醒，民眾若遇到有人突然倒地、失去意識且沒有正常呼吸，應立即撥打119求援，並依勤務人員指示實施CPR，同時儘速取得及使用AED。心肌梗塞可能突然引發致命性心律不整，面對OHCA患者，把握每一分鐘及早急救，才能替患者爭取最大的生存機會。

桃園龜山有名年輕阿公上月初陪孫女外出時，突然倒地失去生命徵象，桃市消防局第一救災救護大隊迴龍分隊送醫途中，除持續電擊11次外，也與林口長庚保持聯繫，提前啟動葉克膜與死神拔河，替患者爭取黃金救援時間。圖／消防局提供
桃園龜山有名年輕阿公上月初陪孫女外出時，突然倒地失去生命徵象，桃市消防局第一救災救護大隊迴龍分隊送醫途中，除持續電擊11次外，也與林口長庚保持聯繫，提前啟動葉克膜與死神拔河，替患者爭取黃金救援時間。圖／消防局提供

長庚 桃園 林口長庚 CPR 派遣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國3和美段42歲男駕駛墜高架橋下 送醫已OHCA命危

34歲壯男重訓後突頭頸痛竟是中風 醫揭關鍵：這部位血管剝離了

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

日灌3瓶能量飲！美28歲健身正妹心臟驟停過世 母籲正視危險性

相關新聞

凱道反毒油！男留言「幹掉藍白支持者、武器會上手」 恐嚇公眾罪嫌起訴

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，陳姓男子在集會活動前，涉嫌在TVBS臉書粉絲專頁相關新聞下方留下，「凱道見，幹掉藍白支持者，當天武器會上手」、「總統下令直接坦克打死最快」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴。

台積電嘉科廠383公斤管線墜落奪命 施工包商7人起訴

台積電嘉義科學園區先進封測七廠建廠工程2025年發生死亡工安事故，383公斤補水管墜落砸死謝姓清潔女工。嘉義地檢署今天偵結，查出事故涉及未受訓、施工及監督管理等多重疏失，其中施工鑽尾規格差了0.62mm也是肇因之一，依過失致死罪嫌起訴施工包商相關人員7人。

剴剴案虐死「案外案」訪視員偽造紀錄 出庭認罪求緩刑

1歲10月大男童剴剴被保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，檢方擴大追查台北市文山區居家托育服務中心訪視員林姓女子涉偽造相關訪視紀錄，依偽造文書罪起訴，台北地院今開庭，林女認罪求判緩刑。

藝人薔薔之父辱人「客兄」、「詐騙集團」 判拘役55日

藝人「薔薔（林嘉凌）」的父親林茂樹擔任社區管理委員會主委，為幫社區住戶處理糾紛，情急之下辱罵住戶是「詐騙集團」、「客兄」等，被控誹謗罪，台北地院審理，判他拘役55日，得易科罰金。可上訴。

4歲女童遭倒立撞地致腦傷！無良禮儀師冷血指示滅證 二審重判12年

彰化縣葉姓禮儀師在3年前與女友聯手凌虐4歲女童，抓腳倒立重摔撞地，見女童昏迷竟還冷血傳訊女友「等等來家裡毀滅證據」等訊息，企圖脫罪，女童受嚴重腦傷智力退化，終生無法自理。此案偵審時，葉男矢口否認，瞎扯是洗澡滑倒，台中高分院近日審結，依成年人故意對兒童犯重傷害罪，維持一審12年徒刑，全案尚未確定。

年輕阿公突倒地命危 桃園消防電擊11次、長庚ECMO救回他

桃園市1名年近六旬男子上個月初某晚陪孫女外出時，突倒地失去呼吸心跳，消防局第一救災救護大隊迴龍分隊據報，途中電擊11次、聯繫林口長庚，家屬透露患有高血壓，院方1小時完成ECMO搶救，男子經治療約10天後恢復意識，目前持續住院觀察中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。