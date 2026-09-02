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剴剴案虐死「案外案」訪視員偽造紀錄 出庭認罪求緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10月大男童剴剴被保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，檢方擴大追查台北市文山區居家托育服務中心訪視員林姓女子涉偽造相關訪視紀錄，依偽造文書罪起訴，台北地院今開庭，林女認罪求判緩刑。

起訴指出，林女在2023年6月30日、9月22日到劉彩萱居托處所訪視，涉嫌偽造成2023年7月12日、9月26日訪視紀錄表、請領單據等，虛偽營造曾訪視包括剴剴在內5名孩童的不實內容，傳給不知情的黃姓督導員，犯偽造文書罪嫌。

法院今天開庭，林女出庭認罪，表示因為她有在職進修，訪視紀錄要在訪視的7日內上傳，工作忙碌所以選擇提早完成訪視，並把訪視紀錄日期向後填；對於被控在台北市政府和監察院召開專家會議堅稱訪視時間正確一節，林女表示，當時距離訪視日期已事隔2年，早已記憶模糊。

林女的委任律師表示，林女確實有完成訪視，且無涉及剴剴死亡的相關案件，專家會議的錯誤陳述也非刻意隱瞞，建請法院審酌林女工作多年倍受肯定，給林女緩刑宣告，讓林女未來可以繼續服務社會。

男童<a href='/search/tagging/2/剴剴案' rel='剴剴案' data-rel='/2/236989' class='tag'><strong>剴剴案</strong></a>遭保母姊妹虐死，引爆群眾運動。聯合報系資料照
男童剴剴案遭保母姊妹虐死，引爆群眾運動。聯合報系資料照

剴剴案 托育 保母

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