1.8億元土地交易逃漏稅疑雲 吳子嘉告發鄭朝方、英業達葉力誠等5人

美麗島電子報董事長吳子嘉針對新竹縣竹東鎮土地開發及交易案，今至台北地檢署告發英業達集團董事長葉力誠、民進黨新竹縣長參選人竹北市長鄭朝方、前新竹縣長鄭永金、其子鄭朝瀚及地政士王進祥等5人，涉違反稅捐稽徵法及使公務員登載不實等罪嫌，希望檢方調查1.8億元土地交易逃漏稅疑雲。

吳子嘉直指，全案最關鍵問題是約1億8千萬元的資金，究竟是正常的農地買賣價金，還是土地開發所產生、原本應依法法課稅的利益分潤?只要把土地契約、分管協議、實際成交價格與最後資金流向放在一起檢驗，就可釐清這筆1.8億元的真正性質。

吳子嘉指出，本案涉及新竹縣竹東鎮上舘段531地號等104筆土地，原土地使用類別多為山坡地保育區農牧用地。相關土地經開發及使用類別變更後產生龐大利益。據當時簽約代書表示，劉文漢後續與葉力誠進行土地買賣，劉文漢應得土地交易所得約4.2億元。若按照104年土地權利分管協議約定的44%計算，4.2億元的44%約為1.8億元，也就是依協議應分配的開發利益。

吳告發，相關土地後續出售予國協、富代2家投資公司負責人均為葉力誠，鄭朝方等人亦另與葉力誠簽訂土地買賣契約，相關契約規劃及土地過戶涉及地政士王進祥；依內政部實價登錄資料，相關山坡地保育區農牧用地成交價格每坪高達約8.9萬元，並另有2000萬元通行權權利金，相比較下與同類土地交易價格相差超過40倍。

吳質疑，若將原應課稅的開發利益「刻意包裝」為農地買賣價金約，可能涉及稅捐稽徵法，以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，依告發狀以周邊土地價格估算，涉逃漏稅額為1億1524萬9800元。

吳子嘉表示，這不是無法查證的政治口水戰，所有問題都有客觀證據可以追查，希望司法從契約、土地價格、金流及稅務等4個方向，追查1.8億元究竟是農地價金，還是土地開發利益？資金最後流向何處？5名被告在土地交易過程中扮演的角色與應負的法律責任。此案涉及上億元土地開發利益與高達40倍的交易價，相關事實有必要透透過司法調查完整還原，向社會交代。