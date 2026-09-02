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喝酒打賭輸了？嘉義男噴黑阿里山林鐵監視器 下場判刑6月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義陳姓男子深夜噴漆破壞阿里山林鐵平交道2支監視器，檢方認為他與友人企圖藉此避開監控，再物色鐵軌料件偷竊，不過陳男辯稱只是「喝酒打賭輸了才去噴漆」。嘉義地院認定竊盜部分證據不足，但破壞監視器犯行明確，依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書表示，陳男與吳姓友人於2024年2月21日晚間10時38分許，由吳男開小貨車載陳男前往嘉義縣境內阿里山林鐵一處平交道，2人下車後，吳男在旁把風，陳男持噴漆罐朝阿里山林鐵及文化資產管理處所有的2個監視器鏡頭噴漆，導致鏡頭無法使用。

檢方調查認為，2人破壞監視器後並未立即離開，而是在現場尋找適合竊取、變賣的鐵軌相關料件，直到附近工廠員工騎機車經過，才駕車離開，因此除破壞監視器外，也依竊盜未遂罪嫌起訴。

陳男在法院審理時坦承噴漆，卻否認打算偷東西，辯稱當天「純粹是喝酒打賭，打賭輸了才會去噴漆，我沒有要竊盜」。法院調查相關監視畫面，確認陳男噴漆後曾留在現場，之後有人騎機車經過，陳男等人才駕車離去，但認為留在平交道附近可能有多種原因，無法僅憑此認定具有竊盜意圖。

法院另檢視陳男事後前往監所與吳男會面的對話，2人曾談到「鐵路那邊的，車子被拍到了」、「那天我把兩支都處理了」及警方蒐證等內容，但對話並未直接提及破壞監視器是為了竊取鐵軌料件，因此仍不足以證明2人具有竊盜目的。法院認為陳男尚未著手竊盜，相關證據存在合理懷疑，竊盜未遂部分不另為無罪諭知。

至於破壞監視器部分，陳男在審理中坦承犯行，相關照片及勘驗報告也可佐證。法院審酌他任意朝阿里山林鐵管理的監視器噴漆，造成鏡頭損壞，且至審理時仍未與阿里山林鐵處和解或賠償，依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑6月，可易科罰金，以1千元折算1日。全案仍可上訴。

深夜噴漆癱瘓阿里山林鐵監視器，男子辯喝酒打賭輸了判6月。聯合報系資料照
深夜噴漆癱瘓阿里山林鐵監視器，男子辯喝酒打賭輸了判6月。聯合報系資料照

嘉義 阿里山 監視器 竊盜

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