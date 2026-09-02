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450萬支票直接丟碎紙機！嘉義建商負責人一氣之下 公司也得賠
嘉義某建設公司童姓負責人，不滿馬姓男子持公司開出的450萬元支票前來更改發票日期，竟直接用碎紙機銷毀支票。嘉義地院二審認定，童男當時是在處理公司支票事務，改判公司與童男應連帶賠償450萬元及利息。
判決記載，這張450萬元支票由該建設公司開立，童男為公司負責人，原先將支票交給李姓男子，李男再交給馬男作為借款擔保；馬男先前曾陸續匯款給李男，雙方有資金往來。
馬男主張，童男曾代表公司要求他暫時不要向銀行提示支票，並約定更改發票日期及用印。2025年3月19日下午2時許，馬男帶著支票到建設公司處理，將支票交給童男後，童男卻以碎紙機將支票碎掉，導致馬男無法提示支票及行使票據權利。
一審認定童男侵害馬男票據債權，判賠450萬元，但認為童男因不滿馬男前來更改日期，一時氣憤銷毀支票，屬個人行為，因此建設公司不必連帶賠償。馬男不服上訴；童男也提起附帶上訴，主張李男已償還部分借款，賠償金額不應以支票面額計算。
二審認為，這張支票是無記名支票，馬男與建設公司並非直接前後手，建設公司不能以李男已償還部分債務為由對抗馬男。馬男原可持支票向公司請求支付450萬元，因支票遭銷毀而喪失權利，所受損害即為450萬元。
合議庭並認定，事發地點在建設公司，童男以公司負責人身分接洽，處理的也是公司簽發支票，與執行公司業務密切相關，不能因童男一時氣憤碎掉支票，就切割為私人行為，因此改判公司與童男連帶賠償450萬元，並計利息；童男附帶上訴則遭駁回，本案仍可上訴。
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