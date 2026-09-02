快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人薔薔之父辱人「客兄」、「詐騙集團」 判拘役55日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
藝人薔薔。聯合報系資料照
藝人薔薔。聯合報系資料照

藝人「薔薔（林嘉凌）」的父親林茂樹擔任社區管理委員會主委，為幫社區住戶處理糾紛，情急之下辱罵住戶是「詐騙集團」、「客兄」等，被控誹謗罪，台北地院審理，判他拘役55日，得易科罰金。可上訴。

起訴指出，林茂樹是某社區的管理委員會主任委員，社區那姓男子將房屋無償借予趙姓女子居住發生糾紛，林茂樹2025年11月24日上午趁記者欲採訪趙女之際，對記者指稱趙女占用房屋地下室及雙方所衍生的爭執、傷害事宜，再以「所以這個一連串這個都是他們當詐騙集團」等語指謫趙女。

後來記者轉採訪趙女，林茂樹見趙女的王姓男性友人出面協助答覆，大喊指摘「這個又不同的客兄，這個是不同的客兄」，趙女、王提告，林茂樹被訴，但否認犯行。

法官認為，「客兄」言論的真意，在使聽聞者認為趙女與王存有逾越一般社會正常交往範圍的男女關係，逾越合理範圍，而足以貶損告訴人在社會上之名譽。

此外，住屋糾紛依照民事判決，法官也未認定有詐欺事實，林茂樹辯稱「詐騙集團」只是比喻或形容，也難採信，認定林茂樹犯刑法誹謗罪。

判決指出，林茂樹不思理性處事，未能克制言語用詞及自身情緒，在公眾得以見聞的場所貶損告訴人的人格及社會評價之言論內容，缺乏尊重他人人格及名譽的法治觀念，對他依法量刑。

薔薔 詐騙集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爆料潘孟安住廠商豪宅 王鴻薇判賠30萬、移除部分貼文

偽造疾管署長羅一鈞簽名 「喬」台大病房詐財判刑5月

為賺5千淪詐欺共犯？台積電女員工賣門號助騙客買「壯陽藥」下場出爐

KTV包廂硬上還自拍！淫狼摀嘴嗆「不要叫」 瞎辯合意遭判賠90萬

相關新聞

凱道反毒油！男留言「幹掉藍白支持者、武器會上手」 恐嚇公眾罪嫌起訴

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，陳姓男子在集會活動前，涉嫌在TVBS臉書粉絲專頁相關新聞下方留下，「凱道見，幹掉藍白支持者，當天武器會上手」、「總統下令直接坦克打死最快」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴。

剴剴案虐死「案外案」訪視員偽造紀錄 出庭認罪求緩刑

1歲10月大男童剴剴被保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，檢方擴大追查台北市文山區居家托育服務中心訪視員林姓女子涉偽造相關訪視紀錄，依偽造文書罪起訴，台北地院今開庭，林女認罪求判緩刑。

藝人薔薔之父辱人「客兄」、「詐騙集團」 判拘役55日

藝人「薔薔（林嘉凌）」的父親林茂樹擔任社區管理委員會主委，為幫社區住戶處理糾紛，情急之下辱罵住戶是「詐騙集團」、「客兄」等，被控誹謗罪，台北地院審理，判他拘役55日，得易科罰金。可上訴。

1.8億元土地交易逃漏稅疑雲 吳子嘉告發鄭朝方、英業達葉力誠等5人

美麗島電子報董事長吳子嘉針對新竹縣竹東鎮土地開發及交易案，今至台北地檢署告發英業達集團董事長葉力誠、民進黨新竹縣長參選人竹北市長鄭朝方、前新竹縣長鄭永金、其子鄭朝瀚及地政士王進祥等5人，涉違反稅捐稽徵法及使公務員登載不實等罪嫌，希望檢方調查1.8億元土地交易逃漏稅疑雲。

喝酒打賭輸了？嘉義男噴黑阿里山林鐵監視器 下場判刑6月

嘉義陳姓男子深夜噴漆破壞阿里山林鐵平交道2支監視器，檢方認為他與友人企圖藉此避開監控，再物色鐵軌料件偷竊，不過陳男辯稱只是「喝酒打賭輸了才去噴漆」。嘉義地院認定竊盜部分證據不足，但破壞監視器犯行明確，依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

450萬支票直接丟碎紙機！嘉義建商負責人一氣之下 公司也得賠

嘉義某建設公司童姓負責人，不滿馬姓男子持公司開出的450萬元支票前來更改發票日期，竟直接用碎紙機銷毀支票。嘉義地院二審認定，童男當時是在處理公司支票事務，改判公司與童男應連帶賠償450萬元及利息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。