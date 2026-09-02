藝人薔薔之父辱人「客兄」、「詐騙集團」 判拘役55日

藝人「薔薔（林嘉凌）」的父親林茂樹擔任社區管理委員會主委，為幫社區住戶處理糾紛，情急之下辱罵住戶是「詐騙集團」、「客兄」等，被控誹謗罪，台北地院審理，判他拘役55日，得易科罰金。可上訴。

起訴指出，林茂樹是某社區的管理委員會主任委員，社區那姓男子將房屋無償借予趙姓女子居住發生糾紛，林茂樹2025年11月24日上午趁記者欲採訪趙女之際，對記者指稱趙女占用房屋地下室及雙方所衍生的爭執、傷害事宜，再以「所以這個一連串這個都是他們當詐騙集團」等語指謫趙女。

後來記者轉採訪趙女，林茂樹見趙女的王姓男性友人出面協助答覆，大喊指摘「這個又不同的客兄，這個是不同的客兄」，趙女、王提告，林茂樹被訴，但否認犯行。

法官認為，「客兄」言論的真意，在使聽聞者認為趙女與王存有逾越一般社會正常交往範圍的男女關係，逾越合理範圍，而足以貶損告訴人在社會上之名譽。

此外，住屋糾紛依照民事判決，法官也未認定有詐欺事實，林茂樹辯稱「詐騙集團」只是比喻或形容，也難採信，認定林茂樹犯刑法誹謗罪。

判決指出，林茂樹不思理性處事，未能克制言語用詞及自身情緒，在公眾得以見聞的場所貶損告訴人的人格及社會評價之言論內容，缺乏尊重他人人格及名譽的法治觀念，對他依法量刑。