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凱道反毒油！男留言「幹掉藍白支持者、武器會上手」 恐嚇公眾罪嫌起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
從毒駕、毒油到有毒產品，盡顯當今政府對人命價值的不在乎。圖為國民黨7月25日在凱道發起反毒油集會，群眾聚集在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。聯合報系資料照片
從毒駕、毒油到有毒產品，盡顯當今政府對人命價值的不在乎。圖為國民黨7月25日在凱道發起反毒油集會，群眾聚集在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。聯合報系資料照片

中聯油品被檢測出含有一級致癌物「苯駢芘」，國民黨號召725凱道反毒油集會，陳姓男子在集會活動前，涉嫌在TVBS臉書粉絲專頁相關新聞下方留下，「凱道見，幹掉藍白支持者，當天武器會上手」、「總統下令直接坦克打死最快」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴。

起訴指出，陳男在今年7月22日在TVBS臉書粉絲專頁貼「反癌油」集會活動相關新聞下留言，「凱道見，幹掉藍白支持者，當天武器會上手」、「…總統下令直接坦克打死最快，憲兵，三軍，警察出來洗地」等語。

陳男同日在TVBS臉書粉絲專頁貼文「快訊／中共發射火箭將穿越台灣」底下留言，「常態而已啊！垃圾咖洨台灣也是一堆（藍白支持者）好死不死飛彈如果下來了！就可以打爆藍白支持者了」等語。

檢方認定，陳男的留言極具威脅性，公然鼓吹、建議他人施以犯罪行為，並唆使不特定人針對藍白支持者行使暴力及殺人行為，以此方式加害生命、身體恐嚇藍白支持者，涉犯恐嚇危安、恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪等，從重依恐嚇公眾罪嫌起訴。

凱道 藍白 反毒 恐嚇 中聯油品

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