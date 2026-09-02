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情變持刀想砍人只違反社維法？法官指警方移送錯誤：給檢察官偵辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

廖姓男子懷疑女友另結新歡，在台北市西門町大吼持刀想砍人，警方將廖依違反社會秩序維護法移送台北地院裁處，法官閱卷認為並無審判權，指廖恐涉及刑法恐嚇危害安全罪，應移送給檢察官偵辦，裁定移送不受理。可抗告。

台北市警萬華分局移送說，廖2026年6月6日凌晨2時許在西門町無故攜帶具有殺傷力的刀具涉違反社會秩序維護法，請法官審查。

法官調查，廖在警詢時稱，他懷疑女友另有新歡，於是在西門町循酒吧逐一尋找女友的蹤跡，後來看見女友跟1個他不認識的男生走在路上，當場情緒失控上前理論爭執10到15分鐘後，先行離開。

廖另稱，他又因不滿之情，開車回頭找女友與那名男生，下車時有帶1把刀，後來發現女友與男生蹲在路邊聊天，拿刀過去要砍那個男生，對方直接跑掉。

證人即與廖的女友蹲在路邊聊天的羅姓男子證述，他聽到廖在大吼，轉頭看到廖手上拿著「1條長長的東西」朝他衝來，馬上跑到路旁餐廳躲避，並請店員幫忙報警。

法官認為，由廖、羅所陳述，可見廖手持長形物體朝羅衝去，已將加害羅身體之意藉由行動形諸於外而使羅得以知悉，致羅心生畏怖，唯恐受害而逃離，廖的行為涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌。

裁定書指出，社維法第38條前段有明文規定，如果違反社維法的行為涉嫌違反刑事法律者，應移送檢察官依刑事法律規定辦理，本案警方應將廖移送檢察官偵辦，卻以社維法移送法院裁處，但法院並無審判及裁處權限，裁定不受理。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

檢察官 法官 西門町

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