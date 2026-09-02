台東農路案再搜索7議員 地檢：均以證人身分訊問後請回

台東縣政府建和地區338巷農路拓寬工程涉嫌圖利東映國際休閒渡假村案，檢調偵辦持續擴大。地檢署昨指揮調查局台東縣調查站、廉政署南部地區調查組，持法院核發搜索票，前往7名縣議員住處及辦公處所搜索，並傳喚7人到案釐清案情；地檢署表示，經檢察官訊問後，7人均全數請回，目前案件仍在偵查階段。

地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官偵辦許姓被告等人涉嫌違反貪污治罪條例等案件，9月1日指揮調查局台東縣調查站及廉政署南部地區調查組，持法院核發的搜索票，前往證人林琮瀚、尤忠正、古志成、翁麗吟、黃碧妹、楊招信、鄭崗山等7人的住處及辦公處所執行搜索，並傳喚到案釐清。

檢察官訊問後，7名證人均予請回。地檢署特別強調，目前7人身分均為「證人」，並非這波搜索行動中遭列為被告的人員。

這起案件源自台東縣政府辦理建和地區338巷農路改善工程，被質疑原本狹窄農路遭大幅拓寬，且工程路線通往東映國際休閒渡假村，引發是否涉及圖利的質疑。無黨籍縣議員林參天今年5月在縣議會定期會質詢指出，縣府疑動用公帑替與議長吳秀華家族有關的渡假村開闢聯外道路，並質疑工程涉及國有土地；隨後向調查局檢舉，檢調自7月底展開偵辦。

7月底檢調首波搜索縣府農業處等處所後，農業處長許家豪、前科長蔡明翰遭檢方以涉嫌貪汙治罪條例主管或監督事務圖利罪嫌聲押，兩人後續歷經交保及檢方抗告程序，最終遭裁定羈押禁見。

案情後續也延伸至縣府及縣議會相關人員。8月間，檢調曾以證人身分約談縣府秘書長盧協昌、交通及養護工程處副處長馬志安及前承辦人等人，3人經檢察官複訊後均維持證人身分請回；另前縣長吳俊立、議長吳秀華助理邱嘉平後續遭檢方轉列被告並聲押。

此次檢調再度擴大搜索範圍，目標轉向7名曾動用小型工程建議款的縣議員。根據先前公開資料，建和農路改善工程總經費約3100萬元，其中縣府農業處編列約2800萬元，另有議員小型工程建議款合計約380萬元投入。

不過，台東地檢署此次新聞稿並未說明7名證人涉及何種具體犯罪事證，也未指稱7人涉嫌犯罪，而是強調目前案件仍在偵查階段，將持續查證相關事證，釐清全案事實。

地檢署表示，辦案將秉持「毋枉毋縱」原則，持續查證相關事證，並呼籲社會各界給予純淨的辦案空間。由於案件仍受「偵查不公開」原則拘束，檢方也提醒外界切勿過度解讀或無謂揣測，以保障被告及其他訴訟關係人的權益，並避免影響後續偵查作為。