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國安監聽14年？高金素梅律師質疑證據能力

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地院審理立法委員高金素梅涉貪案，昨傳喚高金「核心」助理張俊傑，張的律師團爆料，國家安全局自二○一三年起以「國安監聽」名目監聽高金長達十四年，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文的證據能力，法官列爭點處理。

律師李岳洋表示，國安局自二○一三年即開始監聽，直至今年才以貪汙罪名搜索、約談高金素梅。李說，調查局國安站發動偵辦前，刻意去函國安局確認監聽譯文具備證據能力，向法官聲請調閱台灣高等法院認可相關監聽合法的公函等資料。

另名律師洪維駿表示，辦案人員二○二六年二月十日提示監聽譯文給共犯，依法律規定，「國安監聽」的證據應供國家安全預警使用，且聽一段時間後，有定期回報義務，「怎麼會從十四年前開始監聽，在連續聽了十幾年後，終於蒐集到貪汙的證據而查辦？」

根據張俊傑律師團的主張，承審法官林承歆已加列於庭前整理的爭點。

台北地檢署六月八日起訴高金素梅共廿四人，檢調認定，高金涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，涉案內容包含公費助理薪資、加班費等，不法所得為七百八十七萬元，對她求處十二年六月以上徒刑。

檢方控訴張俊傑涉及「詐領助理費」、「十一音像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」，指張的犯罪所得高達一五一八萬九二三元，求刑十六年以上。

本案已有多名被告對違法進口快篩、違反醫療器材管理法之輕罪認罪，十月二十七日下午，將傳高金出庭。

國安 證據 律師

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