農路拓寬圖利案 台東副議長、議員7人遭搜索

台東檢調持續偵辦東映渡假村聯外農路涉圖利案，昨天搜索台東縣議會副議長林琮翰等七名議員研究室、住家，並以證人身分約談，釐清七人動用三八○萬元小型工程補助款協助農路開闢過程有無不法，晚間陸續移送地檢署複訊。

縣府辦理知本建和地區農路拓寬工程，將原本三公尺寬的農路拓寬成九至十五公尺，遭檢舉圖利東映渡假村開發案，檢調偵辦此案，已羈押農業處前處長許家豪、時任農業處農地管理科長蔡明翰、議長吳秀華助理邱嘉平三人。

由於此農路拓寬，除縣府編列二八○○萬元預算，副議長林琮翰及議員鄭崗山、翁麗吟、尤忠正、古志成、楊招信、黃碧妹共撥用三八○萬元小型工程建議款協助闢路，檢調昨天搜索並約談林琮翰等七人調查。