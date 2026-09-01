快訊

47歲皮膚科名醫猝逝診所永久歇業 卡到遺產稅資金凍結？員工顧客都急了

美股早盤／4大指數盡墨！全球債市拋售潮 費半摔2%、台積電ADR遊走平盤

曾馨瑩同框郭台銘照 凍齡外型驚艷外國網友：孫女還妻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

同性伴侶分手爆糾紛 一天狂打42次LINE語音通話挨告

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

兩名同性伴侶因分手糾紛，不願分手的一方拍下對方裸露上半身的照片，傳給另外兩名女子，又在一天之內狂打LINE語音通話42通。彰化地方法院審結，依犯未經同意無故攝錄他人性影像等4罪，判處拍攝照片的女子應處有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，A女、B女曾同居，民國113年2月B女自認與A女分手，但A女認為兩人相約要去香港，仍在交往中，不過B女收回租屋處鑰匙。同月某日兩人在KTV相遇，A女趁機搶走B女的女友手機以此要求談判，談完後A女想拿回鑰匙和手機，雙方發生拉扯。

當天接近中午時，B女在房間休息，A女找房東一起進來，拿手機拍只穿一件內褲的B女，兩人為搶手機發生衝突，被房東勸阻。A女事後把B女照片LINE給自己和B女的妹妹觀看。

彰化地院審結，縱然雙方曾有一定交誼關係，也不等同可恣意攝錄對方性影像、非公開活動及身體隱私部位，A女擅自為攝錄犯行並傳送照片給兩名女子，嚴重侵害B女的性隱私。

地院認為，A男為阻擋B女離開KTV而施以強制、傷害等犯行，又短時間內密集頻繁撥打電話干擾及跟蹤騷擾；A女僅承認部分犯行，兼衡犯罪動機暨職業、家庭經濟狀況等一切情狀，依犯未經同意無故攝錄他人性影像罪、未經同意無故交付攝錄之性影像罪、傷害罪、跟蹤騷擾罪等四罪，應執行有期徒刑1年。

兩名同性伴侶為分手發生糾紛，彰化地方法院依犯未經同意無故攝錄他人性影像罪等四罪，判處A女應執行有期徒刑1年。記者簡慧珍／攝影
兩名同性伴侶為分手發生糾紛，彰化地方法院依犯未經同意無故攝錄他人性影像罪等四罪，判處A女應執行有期徒刑1年。記者簡慧珍／攝影

LINE 分手 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

只為留財產？前拳王偷吃下屬被抓包 前妻心寒離婚驚見「小三變養女」

精舍女會計虐死案一審判12年 二審裁定王薀600萬元交保

海軍少校幫看房間「有沒有蟑螂」 性侵部隊女下屬判3年4月確定

校內摸腿調情還性侵！2寶媽女師痴迷15歲少年 狂傳2.5萬則露骨訊息

相關新聞

中聯毒油矚目重案…65期新人法官「剛分發就接手」 法界：太殘酷

中聯致癌油案轟動全台，台中地檢署動員10多名檢察官47天內火速偵結，卷證量巨大、牽涉龐雜產業鍊且多達19名被告，全案起訴移審後，台中地院確定由今年甫分發司法官學院第65期法官承審，是既去年64期新人接手九州博弈案後，再有矚目重案直接讓新人法官審理，法界紛紛感嘆實在「太殘酷。」

國安局監聽高金素梅幕僚14年才辦涉貪案？律師聲請調閱認可書 確認證據能力

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，今傳喚高金素梅「核心」助理張俊傑行準備程序；張的律師團爆料，國家安全局自2013年起以「國安監聽」名目對高金素梅案的相關被告進行長達14年監聽

百億總裁、最美女董座下月宣判！刑事戰將林明佐臥床 何時審結仍未知

台中地檢署偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪；台中地院審理2年多，已排定10月2日就陳政谷、最美女董座徐培菁，及前電視台記者史鎮康等多名矚目被告宣判，而林明佐因病仍住院中、無法到庭結辯，何時審結仍未知。

台東縣政府農路弊案 副議長林琮翰以證人身分移送地檢複訊

台東縣政府辦理農路拓寬涉嫌圖利渡假村案，台東地檢署檢察官今早帶領20餘名調查官前往台東縣議會搜索，包括副議長林琮翰等7名...

愛爾麗告稽查人員 高雄衛生局：店家疑涉妨害秘密移請司法調查

愛爾麗博愛店因監視器爭議，對高雄衛生局稽查人員提出刑事告訴。衛生局今天說，因愛爾麗疑有妨害秘密之虞，依法移請司法調查；相...

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

知名連鎖醫美龍頭「愛爾麗集團」今年5月爆發針孔偷拍疑雲，其中高雄店遭高雄市衛生局稽查指稱「疑有錄影設備拆除痕跡」，移送檢方偵辦，橋頭地檢署歷經3個多月調查，檢方今天證實，認定現場查無犯罪事證，亦無被害人提出告訴，全案已於上月簽結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。