同性伴侶分手爆糾紛 一天狂打42次LINE語音通話挨告

兩名同性伴侶因分手糾紛，不願分手的一方拍下對方裸露上半身的照片，傳給另外兩名女子，又在一天之內狂打LINE語音通話42通。彰化地方法院審結，依犯未經同意無故攝錄他人性影像等4罪，判處拍攝照片的女子應處有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，A女、B女曾同居，民國113年2月B女自認與A女分手，但A女認為兩人相約要去香港，仍在交往中，不過B女收回租屋處鑰匙。同月某日兩人在KTV相遇，A女趁機搶走B女的女友手機以此要求談判，談完後A女想拿回鑰匙和手機，雙方發生拉扯。

當天接近中午時，B女在房間休息，A女找房東一起進來，拿手機拍只穿一件內褲的B女，兩人為搶手機發生衝突，被房東勸阻。A女事後把B女照片LINE給自己和B女的妹妹觀看。

彰化地院審結，縱然雙方曾有一定交誼關係，也不等同可恣意攝錄對方性影像、非公開活動及身體隱私部位，A女擅自為攝錄犯行並傳送照片給兩名女子，嚴重侵害B女的性隱私。

地院認為，A男為阻擋B女離開KTV而施以強制、傷害等犯行，又短時間內密集頻繁撥打電話干擾及跟蹤騷擾；A女僅承認部分犯行，兼衡犯罪動機暨職業、家庭經濟狀況等一切情狀，依犯未經同意無故攝錄他人性影像罪、未經同意無故交付攝錄之性影像罪、傷害罪、跟蹤騷擾罪等四罪，應執行有期徒刑1年。