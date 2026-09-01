愛爾麗告稽查人員 高雄衛生局：店家疑涉妨害秘密移請司法調查

愛爾麗博愛店因監視器爭議，對高雄衛生局稽查人員提出刑事告訴。衛生局今天說，因愛爾麗疑有妨害秘密之虞，依法移請司法調查；相關稽查紀錄、照片及圖面均可供查考。

高雄市衛生局今天透過新聞稿表示，當時稽查紀錄及裁處書除記載諮詢室等多處裝設監視器，也記載觀察室「疑有錄影設備拆除痕跡」，並有現場照片及圖面佐證。由於疑涉妨害秘密，依刑事訴訟法第241條「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，即負有告發義務」，因此依法移請司法機關調查。

此外，橋頭地檢署表示，檢方偵辦愛爾麗高雄左營店偷拍案，由於搜索時並未扣得相關事證，且無被害人提出告訴，故予以簽結結案。

衛生局表示，尊重檢察機關偵查後簽結結果，但偵查結果未認定診所犯罪成立，不能據此反指稽查人員當時紀錄虛偽，也無法否定診所內多處裝設監視器的事實。

針對稽查人員遭提出刑事告訴，衛生局將配合司法調查，提供完整稽查紀錄、現場照片、圖面及相關資料，協助釐清事實。

至於病患醫療費用退費，衛生局說明，是在查核診所醫療收費後，針對超收費用及未依規定擅自設立收費項目，依法要求診所退還病患費用。

衛生局強調，相關退費是依醫療收費規定辦理，與錄影設備、疑似偷拍或所稱針孔爭議無關，也不受刑事案件偵查結果影響。