台東縣政府農路弊案 副議長林琮翰以證人身分移送地檢複訊

台東縣政府辦理農路拓寬涉嫌圖利渡假村案，台東地檢署檢察官今早帶領20餘名調查官前往台東縣議會搜索，包括副議長林琮翰等7名議員被以證人身分約談及搜索辦公室、研究室，晚間陸續移送地檢署複訊。

無黨籍縣議員林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫幫助和台東縣議會議長吳秀華家族有關的渡假村開大路，把應該只有3米寬的農路變成逾9米寬，且占用了國有土地。

7月底台東地檢署和台東縣調查站展開偵辦，主辦單位的台東縣政府農業處長許家豪、當時承辦科長蔡明翰已遭收押；接著同時擔任吳俊立（前台東縣長、吳秀華胞兄）秘書、吳秀華助理、渡假村員工的邱嘉平也遭到收押。

檢調日前以證人身分約談台東縣議會前秘書長吳慶榮後請回，檢調經過多日交叉比對相關人供詞和證詞，今天發動案發後最大規模的搜索和約談行動，由台東地檢署2名檢察官帶領調查局東部機動組、北部機動組、台東縣調查站20餘名調查官前往台東縣議會，搜索和約談包括副議長林琮翰在內7名縣議員。

晚上林琮翰等人移送地檢署複訊。台東地檢署尚未對今天大規模搜索和約談作說明。

農路案拓寬案是由副議長林琮翰提案，7名縣議員以「小型工程建議款」補助興建。