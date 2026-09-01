查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

知名連鎖醫美龍頭「愛爾麗集團」今年5月爆發針孔偷拍疑雲，其中高雄店遭高雄市衛生局稽查指稱「疑有錄影設備拆除痕跡」，移送檢方偵辦，橋頭地檢署歷經3個多月調查，檢方今天證實，認定現場查無犯罪事證，亦無被害人提出告訴，全案已於上月簽結。

今年5月間，有民眾在社群平台爆料指愛爾麗北台灣分店診間天花板疑似裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，引發檢調關注。高雄市衛生局隨後於5月6日無預警稽查轄內分店，並對外發布新聞稿，指出博愛店2樓觀察室疑有錄影設備拆除痕跡，隨即將稽查結果移請檢方偵辦，引發社會高度關注。

不過案件卻已悄悄結案、不起訴。橋頭地檢署今天回應，檢方偵辦愛爾麗高雄左營店偷拍案，由於搜索時並未扣得相關事證，且亦無被害人提出告訴，故予以簽結結案。

愛爾麗集團指出，衛生局當天認定的拆除痕跡，實為建物過去漏水造成天花板壁紙受潮、剝落的水漬，現場根本從未安裝或拆除任何錄影設備，稽查人員現場客觀即可查驗有無固定孔位、支架或供電配線，並無推測空間。

愛爾麗集團認為，衛生局在具備充分查驗條件下，仍作成與客觀事實不符的記載並對外發布新聞，導致社會大眾對診所產生刻意拆除湮滅事證的負面印象，對集團名譽、營業信用及財產權造成重大侵害，因此已提起偽造文書告訴，維護商譽。