快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

調查局幫前東家蒐證 「生醫美魔女」控辦案手段求償500萬：讓調查官廉潔受檢視

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

號稱「生醫美魔女」義守大學生物科技系前教授楊智惠被前東家三顧公司提告營業秘密罪，3年前在松山機場空橋被調查官上銬，對調查局提出國賠訴訟求償500萬元；台北地院今開庭，楊女感謝國賠法官、承辦檢察官、監察院的幫忙，讓調查官廉潔問題能受檢視。

楊女庭後受訪表示，她對開庭只有一個期待，希望司法完整還原事實，還給她一個公平的答案。她說，2023年她被上銬、拘提並經歷一連串偵查，之後她陸續針對劉錦勳涉嫌違法、利益衝突及「以私辦公」提出告發，曾將相關資料提供給調查局、廉政署，但並未獲得完整調查。

楊女說，非常感謝監察院願意介入調查並提案糾正，讓調查員廉潔問題能重新受到檢視，也感謝檢察官願意秉持中立精神進一步調查劉錦勳，讓她多年來所的質疑終於有機會接受司法檢驗。

今天開庭，楊智惠的律師團提交4名公務員名單，楊智惠表示，4人中劉錦勲是策劃者、林廷祐是協助的學弟，林在立案前就做了數位證據電腦鑑識，另有2名調查官是當天拘捕她的人，這2位調查官說「如果不跟他們走，就要上銬」，甚至還搶走電話不讓她找律師辯護，也沒有拿出搜索票、沒有告知罪名。

楊智惠說，調查官第一時間只告知妨害電腦使用罪名，但她至今不知道為什麼要被拘捕，劉錦勲的案情報告書只有妨害電腦使用，也沒有營業秘密，她表示「其實我沒有犯罪，但是要怎麼澄清？」。

調查局委任的律師表示，楊女聲請調取的案情報告書早已附卷可查，法官諭知正在調取劉錦勳被起訴的偵查卷，未來再決定有無必要命調查局提供文書。

本案源於三顧副董事長陳宗基2022年10月懷疑剛從三顧公司卸任的楊智惠竊取「細胞層片培養技術」營業秘密給鄭姓指導學生撰寫博士論文，三顧因而請時任調查局台北市調查處中正站的組長劉錦勲代為蒐集楊竊取營業秘密的證據。

劉錦勳指派林廷祐做數位鑑識報告給三顧公司，再把資料交付給三顧公司法務長，讓三顧省下鑑定費用並作為興訟資料證據。

檢察官調查，劉錦勳雖長期無償與三顧公司的人員打高爾夫、飲宴唱歌，但查無對價行收賄事證，上月21日依涉圖利、洩密等罪嫌起訴劉，求刑8年；林廷祐涉洩密部分處分緩起訴。

前義守大學生物科技系教授楊智惠今出庭。記者王聖藜 /攝影
前義守大學生物科技系教授楊智惠今出庭。記者王聖藜 /攝影

調查局 醫美 國賠 檢察官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國安局監聽高金素梅14年才辦涉貪案？律師聲請調閱認可書 確認證據能力

精舍命案主嫌交保了！王薀拿600萬換取自由 科技監控、限制出境8個月

半月薪僅人民幣55元 被踢出845個工作群！陸女告公司兩審勝訴

只為留財產？前拳王偷吃下屬被抓包 前妻心寒離婚驚見「小三變養女」

相關新聞

中聯毒油矚目重案…65期新人法官「剛分發就接手」 法界：太殘酷

中聯致癌油案轟動全台，台中地檢署動員10多名檢察官47天內火速偵結，卷證量巨大、牽涉龐雜產業鍊且多達19名被告，全案起訴移審後，台中地院確定由今年甫分發司法官學院第65期法官承審，是既去年64期新人接手九州博弈案後，再有矚目重案直接讓新人法官審理，法界紛紛感嘆實在「太殘酷。」

國安局監聽高金素梅14年才辦涉貪案？律師聲請調閱認可書 確認證據能力

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，今傳喚高金素梅「核心」助理張俊傑行準備程序；張的律師團爆料，國家安全局自2013年起以「國安監聽」名目對高金素梅進行長達14年監聽，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文的證據能力，法官列爭點處理。

百億總裁、最美女董座下月宣判！刑事戰將林明佐臥床 何時審結仍未知

台中地檢署偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪；台中地院審理2年多，已排定10月2日就陳政谷、最美女董座徐培菁，及前電視台記者史鎮康等多名矚目被告宣判，而林明佐因病仍住院中、無法到庭結辯，何時審結仍未知。

調查局幫前東家蒐證 「生醫美魔女」控辦案手段求償500萬：讓調查官廉潔受檢視

號稱「生醫美魔女」義守大學生物科技系前教授楊智惠被前東家三顧公司提告營業秘密罪，3年前在松山機場空橋被調查官上銬，對調查局提出國賠訴訟求償500萬元；台北地院今開庭，楊女感謝國賠法官、承辦檢察官、監察院的幫忙，讓調查官廉潔問題能受檢視。

鄭照新率團赴東莞台博會 綠質疑「替盧探路」…內政部依法審核

台中市副市長鄭照新9月2日將率團赴大陸東莞參加「台灣名品博覽會」，遭綠營質疑是單純協助台商、推動產業交流，還是「假招商、真密會」，替台中市長盧秀燕未來的兩岸路線「探路」？鄭照新強調，此行以台商及產業為主角，重點完全在於經濟交流。

台南美髮業者縱容小狗在騎樓活動 還對行人吠叫…法院裁罰2千元

李姓美髮業者飼養小狗卻未用鍊子綁住，讓小狗自行在騎樓活動，對來往路人吠叫，不少人受到驚嚇閃避；警方將李女依違反社會秩序維護法移送法院，李女否認縱容動物嚇人，法院仍認定她消極對飼養動物不加看管，已對往來公眾造成侵擾、驚嚇，裁罰2千元。得抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。