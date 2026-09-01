調查局幫前東家蒐證 「生醫美魔女」控辦案手段求償500萬：讓調查官廉潔受檢視

號稱「生醫美魔女」義守大學生物科技系前教授楊智惠被前東家三顧公司提告營業秘密罪，3年前在松山機場空橋被調查官上銬，對調查局提出國賠訴訟求償500萬元；台北地院今開庭，楊女感謝國賠法官、承辦檢察官、監察院的幫忙，讓調查官廉潔問題能受檢視。

楊女庭後受訪表示，她對開庭只有一個期待，希望司法完整還原事實，還給她一個公平的答案。她說，2023年她被上銬、拘提並經歷一連串偵查，之後她陸續針對劉錦勳涉嫌違法、利益衝突及「以私辦公」提出告發，曾將相關資料提供給調查局、廉政署，但並未獲得完整調查。

楊女說，非常感謝監察院願意介入調查並提案糾正，讓調查員廉潔問題能重新受到檢視，也感謝檢察官願意秉持中立精神進一步調查劉錦勳，讓她多年來所的質疑終於有機會接受司法檢驗。

今天開庭，楊智惠的律師團提交4名公務員名單，楊智惠表示，4人中劉錦勲是策劃者、林廷祐是協助的學弟，林在立案前就做了數位證據電腦鑑識，另有2名調查官是當天拘捕她的人，這2位調查官說「如果不跟他們走，就要上銬」，甚至還搶走電話不讓她找律師辯護，也沒有拿出搜索票、沒有告知罪名。

楊智惠說，調查官第一時間只告知妨害電腦使用罪名，但她至今不知道為什麼要被拘捕，劉錦勲的案情報告書只有妨害電腦使用，也沒有營業秘密，她表示「其實我沒有犯罪，但是要怎麼澄清？」。

調查局委任的律師表示，楊女聲請調取的案情報告書早已附卷可查，法官諭知正在調取劉錦勳被起訴的偵查卷，未來再決定有無必要命調查局提供文書。

本案源於三顧副董事長陳宗基2022年10月懷疑剛從三顧公司卸任的楊智惠竊取「細胞層片培養技術」營業秘密給鄭姓指導學生撰寫博士論文，三顧因而請時任調查局台北市調查處中正站的組長劉錦勲代為蒐集楊竊取營業秘密的證據。

劉錦勳指派林廷祐做數位鑑識報告給三顧公司，再把資料交付給三顧公司法務長，讓三顧省下鑑定費用並作為興訟資料證據。

檢察官調查，劉錦勳雖長期無償與三顧公司的人員打高爾夫、飲宴唱歌，但查無對價行收賄事證，上月21日依涉圖利、洩密等罪嫌起訴劉，求刑8年；林廷祐涉洩密部分處分緩起訴。