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鄭照新率團赴東莞台博會 綠質疑「替盧探路」…內政部依法審核

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台中市副市長鄭照新9月2日將率團赴大陸東莞參加「台灣名品博覽會」，遭綠營質疑是單純協助台商、推動產業交流，還是「假招商、真密會」，替台中市長盧秀燕未來的兩岸路線「探路」？鄭照新強調，此行以台商及產業為主角，重點完全在於經濟交流。

台中市經發局補充指出，副市長鄭照新與經發局長張峯源等公務員赴陸許可申請，目前尚在內政部移民署受理審查中。

移民署指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條第4項規定，政務人員申請進入大陸地區，須經內政部會同國安局、法務部、陸委會及相關機關組成之審查會審查。目前台中市政府相關申請案刻正依規定辦理審查，結果將另行通知申請人及其服務機關。

內政部移民署。聯合報系資料照
內政部移民署。聯合報系資料照

鄭照新 內政部 台中 國安局 移民署

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