鄭照新率團赴東莞台博會 綠質疑「替盧探路」…內政部依法審核

李姓美髮業者飼養小狗卻未用鍊子綁住，讓小狗自行在騎樓活動，對來往路人吠叫，不少人受到驚嚇閃避；警方將李女依違反社會秩序維護法移送法院，李女否認縱容動物嚇人，法院仍認定她消極對飼養動物不加看管，已對往來公眾造成侵擾、驚嚇，裁罰2千元。得抗告。

2026-09-01 17:15