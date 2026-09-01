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台南美髮業者縱容小狗在騎樓活動 還對行人吠叫…法院裁罰2千元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓美髮業者飼養小狗卻未用鍊子綁住，讓小狗自行在騎樓活動，對來往路人吠叫，不少人受到驚嚇閃避；警方將李女依違反社會秩序維護法移送法院，李女否認縱容動物嚇人，法院仍認定她消極對飼養動物不加看管，已對往來公眾造成侵擾、驚嚇，裁罰2千元。得抗告。

裁定指出，台南市警永康分局移送李姓女子，於今年6月15日晚上7時許，在永康區文化路縱容飼養犬隻對路過行人吠叫，導致經過的行人驚嚇閃避，有林姓男子證述及現場錄影畫面可證；李女則否認非行，但承認小狗都在住家騎樓範圍活動，因為牠不會亂跑，沒有用鍊子綁住。

台南地院新市簡易庭說明，社會秩序維護法第70條第3款，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或12000元以下罰鍰；「縱容」指飼主消極對於有看管義務動物不加看管，放縱或容許動物嚇人而不加約束，並非一定要動物正在嚇人，而飼主仍未阻止，始可稱縱容動物嚇人。

法院認為，李女身為動物飼主，未為對其飼養動物施以任何防護措施，任由犬隻於不特定人得以出入通行騎樓自由活動；其消極對飼養動物不加看管，已對往來公眾造成侵擾、驚嚇，自屬違反社會秩序維護法第70條第3款縱容動物嚇人行為。

法院審酌，李女飼養犬隻卻未善盡飼主之保護、管束義務，縱容犬隻對路人吠叫，對社會秩序、安全造成危害，兼衡李女行為後否認非行，其智識程度、從事美髮業等，裁定其縱容動物嚇人，處罰鍰2千元，並期李女能切實悔改，勿再有違序非行。

李姓美髮業者飼養小狗卻未用鍊子綁住，讓小狗自行在騎樓活動，對來往路人吠叫，不少人受到驚嚇閃避，法院裁罰2千元。聯合報系資料照
李姓美髮業者飼養小狗卻未用鍊子綁住，讓小狗自行在騎樓活動，對來往路人吠叫，不少人受到驚嚇閃避，法院裁罰2千元。聯合報系資料照

騎樓 台南 行人

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