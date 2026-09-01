百億總裁、最美女董座下月宣判！刑事戰將林明佐臥床 何時審結仍未知

台中地檢署偵辦九州博弈案，指控外號「百億總裁」陳政谷等涉洗錢438億元，更查出前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）涉貪；台中地院審理2年多，已排定10月2日就陳政谷、最美女董座徐培菁，及前電視台記者史鎮康等多名矚目被告宣判，而林明佐因病仍住院中、無法到庭結辯，何時審結仍未知。

全案源於，台中地檢2024年8月起訴九州案，主張陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，經起訴、追加起訴陳等一共35人。

中院繫屬後，經受命法官異動、合議庭重組，新合議庭展現結案決心，2025年12月首度開庭，一口氣傳喚35名被告到庭，連同辯護人等近百人出席，今年起再數月經密集審理、證據調查完畢，6月29日起至7月3日，連續辯論5天，包括後續新增庭期，包括陳政谷在內34名被告已辯論終結。

中院並已經訂10月2日，就陳政谷等34名被告先行宣判。林明佐則主張罹患惡性脊髓腫瘤，身體狀況不佳，現仍住院治療中，一度聲請停止審判，中院函詢義大醫院後認為，林病情穩定，有理解、口語表達能力，應非無法到庭就審及參與法庭活動，駁回其聲請。

中院原今年7月3日再次傳喚林出庭，也考量他需臥床，院內一度安排相關動線，打算讓他躺著進法庭開庭，未料事前林再主張健康因素，合議庭才臨時取消庭期。

由於全案僅剩林明佐1名被告尚未辯論終結，合議庭決定分開審理程序，10月2日先就陳政谷、徐培菁，史鎮康等30多名被告先行宣判，林明佐部分則取決於合議庭最終能以何種方式讓他出庭結辯才能宣判。

林明佐。聯合報系資料照

徐培菁。聯合報系資料照