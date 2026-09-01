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國安局監聽高金素梅14年才辦涉貪案？律師聲請調閱認可書 確認證據能力

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，今傳喚高金素梅「核心」助理張俊傑行準備程序；張的律師團爆料，國家安全局自2013年起以「國安監聽」名目對高金素梅進行長達14年監聽，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文的證據能力，法官列爭點處理。

張俊傑的律師李岳洋表示，國安局對金素梅案相關被告自2013年即開始監聽，直到今年才以貪汙罪名搜索、約談高金素梅，李說，調查局國安站發動偵辦前，刻意向國安局去函確認監聽譯文具備證據能力，向法官聲請調閱台灣高等法院認可相關監聽合法的公函等資料。

張俊傑的另名律師洪維駿表示，2026年2月10日辦案人員大批提示監聽譯文給共犯，依法律規定，「國安監聽」的證據應使用於國家安全預警之用，且聽一段時間後，有定期回報義務「怎麼會從14年前開始監聽，在連續聽了十幾年後，終於蒐集到貪汙的證據而查辦？」也質疑證據不合法，批檢調蒐證程序有疑義。

根據張俊傑律師團2名律師所主張，承審法官林承歆已加列於庭前整理的爭點之內，容後處理。

台北地檢署今年6月8日起訴高金素梅共24人，檢調認定，高金素梅涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，計包含公費助理薪資、加班費等，高金素梅的不法所得為787萬元，對她具體求處12年6月以上徒刑。

檢方控訴張俊傑涉及「詐領助理費」、「十一影像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」等案情，指張的犯罪所得高達1518萬923元，對張求刑16年以上的有期徒刑。

張俊傑起訴移審後以1000萬元交保，接受科技監控，今天以狀子答辯，表示除了詐領公費助理費所涉的貪汙詐領公有財物罪名外，其餘罪名均認罪，張辯稱，部分公費助理薪資給自費助理用於國會辦公室相關支出。

高金素梅案法官上月25日、28日、今日行準備程序，目前已有多名被告對違法進口快篩違反醫療器材管理法之輕罪認罪，今再傳喚張俊傑、高金素梅的公費助理林怡君、吳素卿3人出庭，已對除高金素梅外的23名被告開完一輪準備程序庭，預計10月27日下午傳喚高金素梅出庭。

無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照

高金素梅的助理張俊傑今天出庭。記者王聖藜 /攝影
高金素梅的助理張俊傑今天出庭。記者王聖藜 /攝影

高金素梅 國安局 國安 張俊傑 律師

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