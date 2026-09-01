彰化警非法查同事考核資料 判6月獲緩刑

彰化縣陳姓警員任職交通警察隊期間，為得知同事考核資料，非法登入系統蒐集百筆資料，彰化地院依犯公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑6月、緩刑2年。

根據彰化地方檢察署起訴書，民國112年11月陳員於辦公室內，以不詳方式讓自身帳號取得綜合考核系統查詢權限，並登入查詢資料；之後又向同單位不知情人員取得帳號及密碼，未經對方同意登入系統，將綜合考核系統查詢權限指派給自身帳號。

陳員再以自身帳密登入系統查得更多筆資料，以此方式非法蒐集多人個資；經彰化縣警察局督察科稽核資訊系統查詢紀錄，查出陳員行徑。

彰化地方法院依犯公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，將陳姓警員處有期徒刑6月；考量其因一時失慮犯行，經偵審過程應能知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年，並支付公庫新台幣15萬元，以勵自新。