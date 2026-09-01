中聯毒油矚目重案…65期新人法官「剛分發就接手」 法界：太殘酷

中聯致癌油案轟動全台，台中地檢署動員10多名檢察官47天內火速偵結，卷證量巨大、牽涉龐雜產業鍊且多達19名被告，全案起訴移審後，台中地院確定由今年甫分發司法官學院第65期法官承審，是既去年64期新人接手九州博弈案後，再有矚目重案直接讓新人法官審理，法界紛紛感嘆實在「太殘酷。」

司法官學院第65期今年法官、檢察官各89人，其中27名法官分發至台中地院，創下歷年新高，除中院部分增補審判人力，更直接反應案件量暴增、人力出走及血汗司法環境，才導致調動逐年頻繁。

中院去年審理九州博弈案，檢方指控總裁陳政谷涉洗錢438億元，包括前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，牽涉洗錢、組織及貪汙，卷宗龐雜、被告多達32人，因前手法官調動，中院抽籤後同樣由去年剛分法的64期新人法官受理。

中聯致癌油案爆發後，中檢團隊日夜追出一整條橫跨原料、製程、油槽、品管、出貨與通報的龐大供應鏈，前後四波大搜索，火速偵辦47天就將中聯、福壽、福懋，及泰山等4家公司法人，以及15名自然人，共起訴19名被告。

中檢8月18日偵結起訴，包括中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑等4人移審後，中院裁定繼續羈押。據了解，因檢方起訴時間點正好是年度異動期，原受理法官事前已確定調動，該股才會由65期新人接手。

中聯案致癌油案牽扯多家公司原料、製程、品管，還有進出口、通報資料，股東間對話紀錄、檢驗報告等，也非傳統食安案件，涉嫌犯罪手段、辯護人主張及訴訟策略等，複雜程度高，法官後續審理難度可見一斑。

法界指出，中院審判環境艱困，新人分發數量高，無可避免因「籤運差」一到任就收到大案，在審判實務經驗相對少下，直接承審矚目重案壓力不小，況且新人法官剛分發也不少人面臨兵役問題，中聯案還有4名被告羈押中，羈押期屆滿前尚需再提訊，考驗該合議庭應變能力。