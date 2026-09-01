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沒住在戶籍地漏接教召令 男子慘遭法官判刑6個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名劉姓後備軍人搬離戶籍地後未依規定申報實際住處，導致後備指揮部寄發的教育召集令無法送達，2021年他就曾被函送，但不起訴，2023年再度被教召卻一樣漏接教召令，因此遭法院先後發布3次通緝才歸案，法官認定他意圖避免召集，依妨害兵役治罪條例判處有期徒刑6月。

判決書指出，劉姓男子為高雄市後備指揮部列管的後備軍人，戶籍設於高雄市岡山區，但他早已搬離該處，劉男早在2021年間就曾因未住戶籍地而漏收教召令被函送法辦，當時獲檢察官不起訴處分確定，理應知悉自己隨時可能接到召集通知，搬家必須依規定申報異動。 

不料劉男搬家後依然未陳報新住處，導致高雄市後備指揮部指定他於2023年9月18日前往燕巢區鳳雄營區報到的教召令無法合法送達，案經高雄市後備指揮部再次函送，由橋頭地檢署檢察官提起公訴。

案件移送法院審理期間，劉男經合法傳喚均未到庭，遭法院2次發布通緝到案並限制住居於陳報地址，然而他獲釋後竟又行蹤成謎，直到第3次遭通緝到案後才坦承犯行。

法官考量劉男明知後備軍人有遵期應召及申報戶籍異動的義務，卻無故不依規定申報，影響國軍後備動員與教召訓練計畫，加上他過程中多次逃匿、遭通緝3次始完成審結，耗費相當司法資源，犯後態度不佳，兼衡其從事物流業、月收入約3至4萬元等情狀，依後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使召集令無法送達罪，判處有期徒刑6月。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

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