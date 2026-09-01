寵物百貨龍頭「魚中魚」 涉偽造獸醫處方籤賣藥4人起訴

在全台擁有32家分店的知名大型寵物百貨「魚中魚」，爆發集體、大型違法擅自販賣獸醫處方用藥，再回頭偽造處方籤供主管機關稽查的弊端。新北地檢署查出，魚中魚新北市8家門市和台中市9間門市事後取得的處方籤，竟全部出自於台中南屯總公司之手，依偽造文書罪起訴魚中魚管理處林姓經理、曾姓管理專員，及魚中魚旗下毛貓寵動物醫院王姓院長與沈姓獸醫師4人。

檢警調查，王、沈2人分別於2023、2021年入職毛貓寵動物醫院時，便同意魚中魚代刻自身的獸醫執字印章，放在魚中魚總公司供偽造處方籤之用。平時總公司在收受全台各地門市所販售的獸醫師處方藥品銷售紀錄後，會在總公司統一製作相對應的處方籤，並隨機挑選獸醫師的執字章用印，再利用各地區主管會議時，交付給新北、台中等地主管帶回門市備查。

去年9月間，新北市動保處接獲檢舉，指稱魚中魚中和分店未收受處方籤逕自販賣獸醫師處方藥品，於是通知中和分店負責人到案說明。林男知悉後，要求曾男加速偽造處方籤。同年10月3日，林男代表魚中魚前往動保處陳述意見時，向官員謊稱確實有收到處方籤才賣藥，並提供不實的處方籤和相應銷售紀錄供動保處備查。

為求瞞天過海，林男同時指示王男依照提供給新北市動保處的不實銷售紀錄，偽造相對應的電子病歷，王男於是奉命在去年9、10月間，於毛貓寵動物醫院內，陸續依中和分店的獸醫師處方藥品銷售紀錄，自行登打或指示沈男與不知情的醫院助理，登打不實的偽造電子病歷，以防動保處和司法機關後續追查。

直到新北市動保處稽查時察覺有異，發現林男代表魚中魚中和分店所提供的處方籤，居然全部都是由一名不知情的莊姓獸醫師所開具，但莊男執業地點登錄在台中，顯有違常情，經約談莊姓獸醫師方循線查出上情。