國立高中教師涉猥褻罪判刑確定終身不得任教 他不服提告再被法院打臉

碩士畢業、教師年資9年的林姓男子原在一所國立高中任教，他在租屋處趁男室友睡著，偷偷碰觸肛門，遭法院判刑6月、緩刑2年確定；校方將他解聘、終身不得任教，林申訴遭駁回，再向法院提告，合議庭認為，林對於成年人尚敢犯案，何況是面對未成年學生，駁回告訴。可上訴。

判決書指出，台南市一間國立高中前林姓專任教師，2021年11月在東區租屋處趁男室友睡著，竟將手指伸進其短褲，沿著臀部股溝往下碰觸肛門得逞；室友感覺有異醒來，林立即停手，之後室友深受負面情緒困擾，致電113後報警，台南高分院將林依乘機猥褻罪判刑6月、緩刑2年，最高法院駁回上訴確定。

林因本案被學校認定違反教師法，免經教師評審委員會審議，亦免報主管機關核准，2024年9月將林解聘且終身不得聘任為教師；林不服向教育部提起申訴遭駁回，再向高雄高等行政法院提起行政訴訟。林主張，處分有違比例原則。

林表示，「終身不得聘任為教師」為主管機關即教育部法定權限，校方措施有欠缺、逾越事務管轄權限重大違法瑕疵，應予撤銷；他涉及的刑案屬性侵害犯罪中刑度較輕者，且獲得緩刑，足見情節輕微，另涉案行為純屬私領域，與教學場域、學生安全及校園環境無涉，事後也已彌補、知所警惕。

林認為，校方未就他續任教職會產生何種實質危險，提出具體事證，未考量停聘、記過或年終考核等其他侵害較小手段；且校事會議原建議停聘，自不因判決有罪確定，即終身不得聘任為教師，他主張原措施及申訴決定均撤銷，教師聘任法律關係存在。

校方說明，「終身不得聘任」為教師法第14條第1項法律規定當然效果，並非另作成行政處分，林提起撤銷訴訟，顯不合法；且該條規定屬「羈束處分」，校方並無裁量空間，自無手段過重或違反比例原則瑕疵，原措施既已生效，兩造聘任關係不存在，應駁回林的告訴。

合議庭指出，依教師法教師若犯有該規定所定情事，經判決有罪確定，其具有不適任教師客觀事實已臻明確，教評會自無再行實質審酌或容留裁量空間；且該條立法理由明揭「教師之職務常須與兒童及少年長時間接觸，其品格及犯罪前科有以較高標準審查之必要」，校方解聘合法。

合議庭認為，教師對學生具有潛移默化深遠影響，維護兒少身心健康、校園安全及學生受教育權等重大公共利益，顯然優於教師個人繼續執教私益；林的犯行嚴重侵害他人性自主決定權及個人人格尊嚴違法行為，不論發生於校園外或私領域，客觀上均已嚴重破壞教育人員社會尊嚴與適任性。

合議庭認定，林對於校園外獨立成年人，尚且會趁人不知抗拒之際為違反其意願妨害性自主行為，立法者自不可能認為林於面對權力關係顯相對弱勢學生時，其行為危害及違犯風險會有所減輕。

合議庭審酌，林在最高法院判決有罪確定後，校方即予以解聘且終身不得聘任為教師原措施，並無任何裁量空間，自無逾越比例原則；

林空言指摘，顯非可採，其主張均無理由，應予駁回。